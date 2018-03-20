مجلس الأمة يشارك بمالطا في ورشة مكافحة الارهاب

يشارك مجلس الامة في ورشة عمل اقليمية حول موضوع دور" اعضاء البرلمان والعدالة الجنائية في مكافحة الارهاب" ينظمها المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون بالتعاون مع الاتحاد الاوربي وذلك يومي الاربعاء و الخميس بمدينة أتارد بجمهورية مالطا, حسب ما افاد به يوم الثلاثاء بيان للمجلس

وتسعى هذه الورشة الى "تسليط الضوء على الدور الهام الذي يقوم به البرلمانيون في وضع سياسات مكافحة الارهاب"وتحسين التشريعات والرقابة في مجال التصدي للإرهاب واقامة منبر للبرلمانيين يركز على منع التطرف العنيف والارهاب.ويتضمن جدول اعمال الورشة عدة بنود منها دور البرلمانيين في التعاون القضائي الدولي وفعالية السلطات المركزية والتعاون مع مقدمي خدمات الاتصالات عبر الانترنت