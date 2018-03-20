فلورا بوبرغوث في ذمة الله

انتقلت الى رحمة الله، اليوم الثلاثاء رئيسة جمعية "البركة" الوطنية لمساندة الأشخاص المعاقين، فلورا بوبرغوث، إثر مرض عضال بمستشفى عين طاية شرق العاصمة، وقد بدأت الفقيدة حملاتها الوطنية لمساندة الأشخاص المعاقين، وعرف عنها تنظيمها لحملات وطنية للتحسيس من خطر حوادث المرور وقيامها بحملات تطوعية وزيارات للمستشفيات، وخصوصا ذوي الإعاقة الحركية، كما عرف عنها أنها صاحبة مبادرة إغاثة مسلمي الروهينغا في ميانمار، ودعت كافة الجمعيات في العالم الإسلامي لتقديم الدعم لهم، وقد لعبت دورا بارز أثناء العدوان على قطاع غزة في فلسطين من أجل تقديم المساعدة لضحايا الإرهاب الصهيوني ضد الفلسطينيين.

إن لله وإن إليه راجعون.