مجلس قضاء الجزائر يعلن "عدم اختصاصه" في قضية اضراب الجوية الجزائرية

شريط الاخبار
تشنّج تاريخي للعلاقات بين موسكو ولندن بوتفليقة يدعو المتنافسين على الرئاسة إلى تغليب المصلحة العليا للشعب مصالح الأمن تحتجز 850 طبيب مقيم بكلية الطب بالعاصمة تطلع للرقي بالعلاقات من المجال العسكري إلى الاقتصاد والتجارة لا ندرة في المواد الغذائية خلال رمضان فولكسفاغن تستورد سيارات جاهزة وتعرضها على أنّها مركبة محلياً ! أنا عساس ضدّ الذين يريدون تكرار سيناريو 2004 طوارئ بمستشفيات وهران وارتفاع عدد الإصابات إلى 120 دخول أول مصنع لمجمع النسيج حيز الخدمة بغليزان وزارة الصحة تحمل الأولياء مسؤولية العزوف عن التلقيح الوالي محمد بودربالي في رده على أعضاء المجلس الشعبي الولائي الجوية الجزائرية تفتح خطا جديدا بين وهران ومونبوليي الفرنسية الجيش يعتزّ بالتلاحم الوجداني الذي يربطه بالشعب عمال شركة سونلغاز يرفضون التصويت شبكة تورط رعايا مغاربة يرغبون في الحرقة في قضية إرهابية كنابست تهدد بالعودة للاحتجاجات المتجددة كل أسبوع تقليص صلاحية تأشيرة العمرة يستنفر وكالات الأسفار المخزن يتودد للجزائر لاستغلال أقمارها الصناعية في مكافحة الإرهاب يوسفي يدعو البرازيليين للاسثمار في صناعة مكونات السيارات إرهاب الطرقات يعيد الجزائريين إلى مشاهد مجازر التسعينات! سوناطراك تحّل شركة الطاسيلي للعمل الجوي البنك الإفريقي متفائل بنمو الاقتصاد الجزائري بـ3.5 بالمائة وكالات أسفار تعد زبائنها بعمرة من 40 يوما خلال رمضان! سقوط حر لأسعار السيارات المستعملة مقابل انعدام الطلب 50 يوما ضاعت بسبب تعنت كنابست والوزارة تقر برنامج الاستدراك قناة نوميديا بنفس جديد وانطلاقة أقوى ساتاف تنسحب من إجتماع الوزارة لتحديد عدد مناصب الترقية في القطاع أثمان الخضر والفواكه تتهاوى وتوقعات بارتفاعها خلال رمضان طلبة المدارس العليا يصعدون اللهجة ويواصلون اضرابهم الأطباء المقيمون يقاطعون امتحانات التخصص بداية من اليوم اختلال تطبيق المخططات الوطنية لتهيئة الأقاليم الجزائر تعاني أزمة حوكمة ونحن مهدّدون بأزمة مالية مطلع 2020 عبد القادر الطالب عمار سفيرا للجمهورية الصحراوية بالجزائر وفاة ستة أشخاص وتسجيل 3699 حالة إصابة بالبوحمرون الشرطة تقتني رادارات ألمانية لاصطياد متهوري الطرقات محاكمة 13 فردا من عصابة منظمة تستورد مؤثرات عقلية من مرسيليا قايد صالح: الجزائر خط أحمر ولا مجال إطلاقا للمساس بها ميهوبي يؤكد تمويل الدولة للأفلام المنجزة بالجزائر «الجزائر تتنفس شعرا» محور ملتقى وطني بالعاصمة نيويورك تتذكر مؤسسة «الفن الخام»
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. مجلس قضاء الجزائر يعلن "عدم اختصاصه" في قضية اضراب الجوية الجزائرية

مجلس قضاء الجزائر يعلن "عدم اختصاصه" في قضية اضراب الجوية الجزائرية

  20 مارس 2018 - 15:23   قرئ 33 مرة   0 تعليق   الوطني
مجلس قضاء الجزائر يعلن "عدم اختصاصه" في قضية اضراب الجوية الجزائرية

قضت الغرفة الاستعجالية بمجلس قضاء الجزائر  "بعدم اختصاصها" فيما يتعلق بالبت في قضية مستخدمي الملاحة التجارية للجوية  الجزائرية وذات الشركة, ملغية بذلك الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية للدار  البيضاء بتاريخ 22 يناير الماضي التي اعلنت عدم مشروعية الاضراب, حسبما علم  الثلاثاء من مجلس قضاء الجزائر.

وكان الفرع الاستعجالي للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قد اصدر يوم 22  يناير الماضي قرارا يقضي بعدم شرعية اضراب مستخدمي الملاحة التجارية للجوية  الجزائرية.

وألغت بذلك الغرفة الاستعجالية من ساعة لساعة لدى مجلس قضاء الجزائر الأمر  الصادر عن محكمة الدار البيضاء الابتدائية لتعلن عن عدم اختصاص الفرع  الاستعجالي في موضوع البت في مثل هذه القضايا.

وللتذكير, فقد دخل مستخدمو الملاحة التجارية بشركة الخطوط الجوية الجزائرية  في إضراب دون اشعار مسبق يوم 22 يناير الماضي, رافعين العديد من المطالب من  بينها مراجعة شبكة الأجور.

 

و قد ألغيت في ذلك اليوم العديد من الرحلات الجوية الدولية والوطنية لشركة  الخطوط الجوية الوطنية بسبب إضراب مستخدمي الملاحة التجارية للشركة.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات