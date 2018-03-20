فيما قاطع الداخليون التربصات الثلاثة

الأطباء الأخصائيون يدخلون في إضراب تضامنا مع المقيمين

2000 طبيب مقيم سيقاطعون امتحانات التخصص يوم السبت

تسير الأوضاع نحو التعفن بقطاع الصحة بعد الأحداث الأخيرة التي مست مختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية على المستوى الوطني، فبعد الاحتجاز الذي مس أزيد من 850 طبيب مقيم أمس قرر العديد من الأطباء على المستوى الوطني مساندة زملاء المهنة والإعلان عن إضرابهم بداية من يوم أمس، والبداية كانت مع الأطباء الداخليين الذين قرروا مقاطعة التربصات الثلاثة لغاية الاستجابة لمطالبهم، لتمتد إلى التكتل المستقل للأطباء الأخصائيين الذين قرروا الدخول في إضراب دوري لمدة يومين ابتداءً من 27 مارس الجاري تضامنا مع الأطباء المقيمين.

في الوقت الذي كان ينتظر فيه الأطباء المقيمون الوصول إلى اتفاق مع وزارة الصحة من جهة ومثيلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة أخرى، صدمت الأحداث الأخيرة المتتالية الجميع بسبب الطريقة التي عومل بها المقيمون امس بعد احتجازهم لساعات بمراكز الشرطة منذ الساعات الأولى. الأطباء تيقنوا أن الوزارة المعنية أغلقت أبواب الحوار ولا مجال للعودة الى الوراء وهو ما اتفقوا عليه هم وزملاء في المهنة أيضا، حيث كانت مقاطعتهم لامتحان تخصص طب وجراحة العيون البداية لانطلاق مسيرة أخرى وإضرابات متتالية أو تصعيد بطرق مناسبة، حيث اكدوا مقاطعتهم أيضا لامتحان التخصص الذي برمج يوم السبت القادم كنوع من التصعيد، يأتي هذا بعد قرار الجمعية العامة التي عقدها ممثلو المقيمين امس بالمؤسسة الاستشفائية بمستشفى باشا بالعاصمة وعبر مختلف كليات الطب والتي تقرر فيها مواصلة الإضراب تنديدا بما حدث على مستوى كلية الطب بالعاصمة والعنف الذي تعرض له العديد من ممثلي التنسيقية واصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة، حيث قرر أزيد من 2000 طبيب مقيم مقاطعة امتحانات التخصص المبرمجة ليوم السبت، كرد على ما حدث مؤخرا مستغربين برنامج الامتحانات باعتبار أن الوزارة الوصية لم تحدد نوعية الدورة إن كانت عادية او استدراكية. يأتي هذا في الوقت الذي قررت التنسيقية المستقلة للأطباء الداخليين مقاطعة التربصات الثلاثة لغاية الاستجابة لمطالبهم، من جهته، أعلن التكتل المستقل للأطباء الأخصائيين الجزائريين الدخول في إضراب دوري لمدة يومين ابتداءً من 27 مارس الجاري، وهذا تضامنا مع الأطباء المقيمين، فإلى متى يستمر صمت الوصاية وإلى متى سيصمد المقاطعون والمضربون في ظل هذه الظروف الكارثية لمختلف المؤسسات الاستشفائية عبر مختلف ولايات الوطن ؟