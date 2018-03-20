شريط الاخبار
تقييد جرائم الإدمان على المخدرات ومخالفات المرور في صحيفة السوابق العدلية ارتفاع فاتورة استيراد أجزاء السيارات بقرابة 38 بالمائة خلال جانفي الشرطة الفرنسية تعتقل ساركوزي وتحقق معه حول تمويل حملته الانتخابية ساركوزي سيحاسب في عدة ملفات ودلائل جديدة تؤكد تورطه العلاقات الجزائرية - الفرنسية عاشت أسوء مراحلها في عهد ساركوزي الأطباء الأخصائيون يدخلون في إضراب تضامنا مع المقيمين إقصاء بلمداح ومحافظي الأغواط وبوسعادة من الأفلان شبكة تهريب تستورد أسلحة وتبيعها لعصابات إجرامية بالجزائر إصدار 30 كتابا جديدا وإلغاء سبعة كتب من برنامج الجيل الثاني تراجع العجز التجاري منذ بداية 2018 التلاميذ المعيدون خلال مسارهم الدراسي سيحرمون من إعادة الباك تسجيل 116 حالة وفاة وإسعاف 3254 شخص هامل يدعو إلى صياغة مقاربة أمنية شاملة ومتجانسة حسبلاوي يحمّل المواطنين مسؤولية تفشي وباء البوحمرون أسعار النفط تنتعش وسط تخوفات من رفض روسيا خفض الإنتاج نهاية العام زوخ ينفي منح تعليمات للشروع في استلام ملفات LPA قضاء الجزائر يلغي قراره بشأن إضراب مضيفي الجوية الجزائرية الأفافاس قلق من تفاقم النزاعات الاجتماعية وعجز الحكومة عن حلها نجاح الموسم مرهون بسقوط 40 مليون متر مكعب من الأمطار الوكالة الوطنية للتشغيل تتلقى مليون و225 ألف طلب عمل بفضلي أنا وصل ساركوزي إلى الرئاسة تشنّج تاريخي للعلاقات بين موسكو ولندن بوتفليقة يدعو المتنافسين على الرئاسة إلى تغليب المصلحة العليا للشعب مصالح الأمن تحتجز 850 طبيب مقيم بكلية الطب بالعاصمة تطلع للرقي بالعلاقات من المجال العسكري إلى الاقتصاد والتجارة لا ندرة في المواد الغذائية خلال رمضان فولكسفاغن تستورد سيارات جاهزة وتعرضها على أنّها مركبة محلياً ! أنا عساس ضدّ الذين يريدون تكرار سيناريو 2004 طوارئ بمستشفيات وهران وارتفاع عدد الإصابات إلى 120 دخول أول مصنع لمجمع النسيج حيز الخدمة بغليزان وزارة الصحة تحمل الأولياء مسؤولية العزوف عن التلقيح الوالي محمد بودربالي في رده على أعضاء المجلس الشعبي الولائي الجوية الجزائرية تفتح خطا جديدا بين وهران ومونبوليي الفرنسية الجيش يعتزّ بالتلاحم الوجداني الذي يربطه بالشعب عمال شركة سونلغاز يرفضون التصويت شبكة تورط رعايا مغاربة يرغبون في الحرقة في قضية إرهابية كنابست تهدد بالعودة للاحتجاجات المتجددة كل أسبوع تقليص صلاحية تأشيرة العمرة يستنفر وكالات الأسفار المخزن يتودد للجزائر لاستغلال أقمارها الصناعية في مكافحة الإرهاب يوسفي يدعو البرازيليين للاسثمار في صناعة مكونات السيارات
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. الأطباء الأخصائيون يدخلون في إضراب تضامنا مع المقيمين

فيما قاطع الداخليون التربصات الثلاثة

الأطباء الأخصائيون يدخلون في إضراب تضامنا مع المقيمين

  20 مارس 2018 - 20:09   قرئ 5 مرة   0 تعليق   الوطني
الأطباء الأخصائيون يدخلون في إضراب تضامنا مع المقيمين

2000 طبيب مقيم سيقاطعون امتحانات التخصص يوم السبت  

تسير الأوضاع نحو التعفن بقطاع الصحة بعد الأحداث الأخيرة التي مست مختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية على المستوى الوطني، فبعد الاحتجاز الذي مس أزيد من 850 طبيب مقيم أمس قرر العديد من الأطباء على المستوى الوطني مساندة زملاء المهنة والإعلان عن إضرابهم بداية من يوم أمس، والبداية كانت مع الأطباء الداخليين الذين قرروا مقاطعة التربصات الثلاثة لغاية الاستجابة لمطالبهم، لتمتد إلى التكتل المستقل للأطباء الأخصائيين الذين قرروا الدخول في إضراب دوري لمدة يومين ابتداءً من 27 مارس الجاري تضامنا مع الأطباء المقيمين.

 

في الوقت الذي كان ينتظر فيه الأطباء المقيمون الوصول إلى اتفاق مع وزارة الصحة من جهة ومثيلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة أخرى، صدمت الأحداث الأخيرة المتتالية الجميع بسبب الطريقة التي عومل بها المقيمون امس بعد احتجازهم لساعات بمراكز الشرطة منذ الساعات الأولى. الأطباء تيقنوا أن الوزارة المعنية أغلقت أبواب الحوار ولا مجال للعودة الى الوراء وهو ما اتفقوا عليه هم وزملاء في المهنة أيضا، حيث كانت مقاطعتهم لامتحان تخصص طب وجراحة العيون البداية لانطلاق مسيرة أخرى وإضرابات متتالية أو تصعيد بطرق مناسبة، حيث اكدوا مقاطعتهم أيضا لامتحان التخصص الذي برمج يوم السبت القادم كنوع من التصعيد، يأتي هذا بعد قرار الجمعية العامة التي عقدها ممثلو المقيمين امس بالمؤسسة الاستشفائية بمستشفى باشا بالعاصمة وعبر مختلف كليات الطب والتي تقرر فيها مواصلة الإضراب تنديدا بما حدث على مستوى كلية الطب بالعاصمة والعنف الذي تعرض له العديد من ممثلي التنسيقية واصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة، حيث قرر أزيد من 2000 طبيب مقيم مقاطعة امتحانات التخصص المبرمجة ليوم السبت، كرد على ما حدث مؤخرا مستغربين برنامج الامتحانات باعتبار أن الوزارة الوصية لم تحدد نوعية الدورة إن كانت عادية او استدراكية. يأتي هذا في الوقت الذي قررت التنسيقية المستقلة للأطباء الداخليين مقاطعة التربصات الثلاثة لغاية الاستجابة لمطالبهم، من جهته، أعلن التكتل المستقل للأطباء الأخصائيين الجزائريين الدخول في إضراب دوري لمدة يومين ابتداءً من 27 مارس الجاري، وهذا تضامنا مع الأطباء المقيمين، فإلى متى يستمر صمت الوصاية وإلى متى سيصمد المقاطعون والمضربون في ظل هذه الظروف الكارثية لمختلف المؤسسات الاستشفائية عبر مختلف ولايات الوطن ؟

 أمينة صحراوي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات