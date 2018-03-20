كل الجزائريين بإمكانهم الاطلاع على القسيمة رقم 2

تقييد جرائم الإدمان على المخدرات ومخالفات المرور في صحيفة السوابق العدلية

استدرك المشرّع الجزائري، فراغا قانونيا يتعلّق بتمكين المترشّحين للانتخابات، من الاطّلاع على النسخة رقم 2 من صحيفة سوابقهم العدلية، بعدما كان الاطّلاع حكرا على الجهات الإدارية، كما قرّر تقييد الإدمان على المخدّرات ومخالفات المرور في صحيفة السوابق العدلية.

أكّد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، خلال عرضه مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، الثلاثاء، بالمجلس الشعبي الوطني، أنّه وفي إطار حماية قرينة البراءة يقترح المشروع مراجعة الأحكام المتعلقة بالإكراه البدني، وهذا عبر وضع قواعد جديدة لتطبيق إجراءات الإكراه البدني من خلال النص على أن الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الإكراه البدني. حيث يقترح المشروع، تمكين المحكوم عليهم بالإكراه البدني بأن يتداركوا آثاره، بتسديد نصف المبلغ المحكوم به عليهم مع وجوب تسديد الباقي كليا أو على أقساط في الآجال المحددة من قبل وكيل الجمهورية، وبعد موافقة طالب الإكراه البدني، وفي نفس الإطار يقترح المشروع مراجعة مدة الحبس والمبالغ التي يطبق عليها الإكراه البدني. أقرّ النصّ الجديد، أيضا، وفقا لوزير العدل، مراجعة الأحكام المتعلقة بتنظيم صحيفة الإدمان على الخمور التي لم تُفعّل منذ سنة 1966، حيث اقترح المشروع أن تشمل الصحيفة، الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وينص على ضرورة تحرير نسخة ثانية عن البطاقات التي تنشأ عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية بالنسبة لهذين النوعين من الإجرام. ونفس الشيء بالنسبة لمراجعة الأحكام المتعلقة بتنظيم صحيفة مخالفات المرور، حيث تم اقتراح تشكيل قاعدة معطيات عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية الخاصة بمخالفات المرور، تكون عبر تحرير نسخة ثانية عن كل بطاقة تضم العقوبات أو الإلغاء أو التعديل. ردّ مشروع النصّ الجديد لقانون الإجراءات الجزائية، الاعتبار للجزائريين المحكوم عليهم بالخارج، وذلك عن طريق مسح كافة العقوبات المقيدة في صحيفة السوابق العدلية، قصد تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع، وتمكينهم من الحصول على مناصب عمل. وقال وزير العدل، إنّ المادة 644 من النصّ، تتيح باستفادة المحكوم عليه، رد الاعتبار عن العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية والمقيدة في صحيفة السوابق القضائية، وإذا تعلق الأمر بجناية، يقدّم طلب رد الاعتبار إلى غرفة التهام، بعد مضيّ خمس سنوات، تحسب من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة، التي تفصل فيها بعد تحقيق تجريه حول سيرة وسلوك المعني، ويكون قرارها قابلا للطعن.

وأفاد الوزير، أنّ المشرّع الجزائري استجاب لطلبات من طرف المترشّحين للانتخابات، عن طريق تمكينهم من الاطلاع على صحيفة سوابقهم العدلية رقم 2، بعدما كانت حكرا على الجهات الإدارية، حيث تقول المادة 630 إنه يمكن لأي شخص أن يحاط علما بالبيانات المدوّنة بالقسيمة رقم 2 من صحيفة سوابقه القضائية بناء على طلب يوجه إلى النائب العام أو وكيل الجمهورية لأيّ جهة قضائية أو إلى القضائي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق العدلية إذا كان المعني مولودا بالخارج .