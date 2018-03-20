الفصل في ملفّ طليبة قريبا

إقصاء بلمداح ومحافظي الأغواط وبوسعادة من الأفلان

أبرزت مصادر موثوقة لـبالمحور اليومي ، أنّ الشخصيات الثلاث التي أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، إقصائها رسميا من الحزب، تتعلق بنائب في المجلس الشعبي الوطني ومحافظين اثنين.

يتعلّق الأمر -وفقا لذات المصادر- بالنائب عن المنطقة الرابعة، أوروبا وأمريكا عدا فرنسا، نور الدين بلمداح، بعدما ثبت ترشّحه في قائمة منافسة للحزب في الانتخابات التشريعية الماضية، حيث يمضي عهدته الحالية نائبا عن التحالف الوطني الجمهوري، يضاف إلى ذلك انتهاجه المعارضة الراديكالية تجاه المؤسسات بخلاف مواقف الأفلان، لاسيما اصطدامه مؤخّرا مع وزارة الشؤون الخارجية، بعد الانتقادات الشديدة التي وجّهها لسفيرة الجزائر بمدريد، طاوس فروخي، التي استنطقت وزارة الخارجية، وتساءلت عن الجهات التي يعمل لها نور الدين بلمداح.

ويتعلّق الاسم الثاني بمحافظ الأفلان في بوسعادة سقاي النوري، إضافة إلى المحافظ السابق لولاية الأغواط هواري ميهوب، حيث مثل هذان العضوان في اللجنة المركزية أمام لجنة الانضباط الشهر الماضي، بتهمة تتعلق بتجاوز مواثيق الحزب وهياكله خلال الانتخابات التشريعية الماضية.

وستفصل لجنة الانضباط بشأن النائب المثير للجدل بهاء الدّين طليبة، بعدما تحدثت مصادر مقرّبة من قيادة الحزب عن الصفح عنه. ومثل بهاء الدين طليبة أمام لجنة الانضباط الشهر الماضي، بتهمة تشكيل تنسيقية وهمية لمساندة العهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وصرح طليبة لأعضاء لجنة الانضباط، لدى مثوله أمامهم، بأنه لم يقم بأمر مخالف لقوانين الحزب، حيث قام بالدفاع عن الرئيس بوتفليقة مثلما يدافع عنه الحزب، مستغربا إحالته على لجنة الانضباط لهذا السبب، وخاطب طليبة اللجنة قائلا: لماذا تحاسبونني بينما أردت فقط دعم الرئيس عن طريق مبادرة شخصية، وأنتم ايضا تدعمون الرئيس بوتفليقة الذي هو رئيس الحزب الفعلي؟ . ويصف متتبعون لحملة التطهير التي يقوم بها ولد عباس، بأنها تندرج في إطار سياسة التخلّص من بقايا الأمين العام السابق عمار سعداني، الذي وجّه نحوه أسهمه في خطابه أمام نواب وسيناتورات الحزب أول أمس، واتهمه دون ذكره بالاسم بـ السعي نحو ركوب الحزب للترشح للرئاسة ، لاسيما أن الأسماء التي تواجه عقوبات نظامية معلوم أنها محسوبة على سعداني، ويرجّح أن تقصى من الحزب تزامنا مع التحضير لانعقاد دورة اللجنة المركزية.