بن غبريت تدعو لضمان توزيع الكتب المدرسية قبل انطلاق الموسم القادم

إصدار 30 كتابا جديدا وإلغاء سبعة كتب من برنامج الجيل الثاني

وضعت وزارة التربية الوطنية 30 كتابا مدرسيا جديدا و6 كراريس للتمارين تحت تصرف التلاميذ هذه السنة، تخص الطورين الثاني من التعليم الابتدائي والمتوسط، كما رفضت لجنة المتابعة للكتب المدرسية، اعتماد سبعة كتب جديدة كانت موجهة لتدريس تلاميذ السنة الثانية والثالثة متوسط، كونها لم تكن في المستوى المنتظر حسب تصريح وزيرة القطاع نورية بن غبريت التي أكدت أن عملية تقييم ومراجعة الكتب الجديدة تستغرق ما بين خمسة وثمانية أشهر.

شددت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، خلال ترأسها لجلسة عمل حول عملية توزيع الكتاب المدرسي على ضرورة بذل الجهد اللازم لضمان وصول الكتاب المدرسي لكل المتمدرسين قبل بداية الموسم الدراسي المقبل، وتم خلال هذا الاجتماع، الذي حضرته إطارات من الإدارة المركزية والمدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ، تقديم عرض عن مهمة التدقيق التي قامت بها لجنة مشكلة من مجموعة من المفتشين حول عملية توزيع الكتب المدرسية وبيعها خلال السنة الدراسية الجارية، علاوة على الخروج بتوصيات وتوجيهات حول عملية توزيع الكتاب المدرسي. في ذات السياق، أكد الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية على وضع 30 كتابا مدرسيا جديدا و 6 كراريس للتمارين تحت تصرف التلاميذ، تخص الطورين الثاني من التعليم الابتدائي والمتوسط لا سيما السنتين الثالثة والرابعة ابتدائي، والثانية والثالثة متوسط ، وهذا استكمالا للتحسينات في المناهج التربوية التي انطلقت السنة الماضية .

من جهة أخرى، أبرزت وزيرة التربية الوطنية أن لجنة المطابقة والمتابعة للكتب المدرسية رفضت اعتماد سبعة كتب جديدة كانت موجهة لتدريس تلاميذ الطور الثاني من التعليم المتوسط السنتين الثانية والثالثة متوسط كونها لم تكن في المستوى المنتظر ، مشيرة إلى أنه من بين الأسباب التي استندت إليها اللجنة هو أن محتوى بعض هذه الكتب أعلى من مستوى التلاميذ وأخرى أقل منه، مما تطلب عدم إدراجها هذه السنة، وبناء على ذلك تم تحيين الكتب القديمة للتدريس بها هذه السنة . كما أوضحت بن غبريت أن عملية تقييم ومراجعة الكتب الجديدة تستغرق ما بين خمسة وثمانية أشهر، كما تتطلب مراجعتها تجنيد 15 متدخلا في كل مادة، علما أن الإطارات المعنية بمراجعة الكتب يتم اختيارها على أساس الكفاءة في مهنة التدريس في قطاعي التربية والتعليم العالي. للتذكير، فقد تم الأخذ بعين الاعتبار في المناهج والكتب المدرسية الجديدة البعد الوطني الجزائري بهدف تنمية الروح الوطنية لدى الأجيال القادمة، استنادا إلى مختارات من النصوص الأدبية الجزائرية التي توصلت إليها اللجنة المشتركة بين وزارة التربية ووزارة الثقافة والتي تم تنصيبها في مطلع سنة 2017 .