DGSN تنظم حملة تشجير بمركز الرياضات والترفيه للأمن الوطني ببينام

تنفيذا للمخطط الاتصالي للمديرية العامّة للأمن الوطني برسم سنة 2018 وإحياء لليوم العالمي للغابات المصادف لتاريخ الواحد والعشرين مارس من كلّ سنة، سطّرت المديرية العامّة للأمن الوطني برنامجا ثريا احتفاء بالمناسبة وذلك على مستوى مركز الرياضات والترفيه للأمن الوطني ببينام صبيحة اليوم، بحضور إطارات من الأمن الوطني وممثلي المجتمع المدني الناشطين في مجال حماية البيئة وكذا أفواج من الكشافة.

شمل برنامج المناسبة، تنظيم نشاطات رياضية تمثلت في مقابلات في كرة القدم نشطتها فرق تنتمي للجمعية الرياضية للأمن الوطني، بالإضافة إلى مسابقة لأحسن رسم حول حماية البيئة، شاركت في فعالياتها مجموعة من البراعم، كما قام أفراد الشرطة، ممثلين لمختلف مديريات ومصالح الأمن الوطني وبمشاركة الأطفال وبراعم الكشافة، في عملية غرس شجيرات على مستوى فضاء مركز الرياضات والترفيه للأمن الوطني بغابة بينام، ترجمت مدى اهتمام المديرية العامة للأمن الوطني وعلى رأسها اللواء المدير العام للأمن الوطني في حماية البيئة والمشاركة في مختلف النشاطات الجوارية التي من شأنها تعزيز الوعي الأمني والبيئي في المجتمع، وشهدت العملية إقبالا كبيرا للأطفال الذين عبروا، من خلال الرسومات التي أنجزوها، على مدى حرصهم الشديد على حماية الطبيعة وأهمية الحفاظ على البيئة، عن طريق عمليات التشجير وحملات التوعية والتحسيس من مخاطر رمي النفايات والمساس بالمحيط المعيشي، في ختام التظاهرة، تم توزيع جوائز تشجيعية على الأطفال الفائزين في مسابقة أحسن رسم حول البيئة والطبيعة، إلى جانب تكريم الرياضيين الصغار المتألقين في التظاهرة الرياضية المنظمة بالمناسبة، للإشارة، فقد قامت مختلف مصالح الشرطة عبر كامل التراب الوطني بتنظيم حملات تشجير واسعة، بمشاركة أفراد الشرطة بمختلف الرتب، بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات وأفواج من الكشافة، حيث تندرج هذه الحملة ضمن استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية للمحافظة على البيئة والاعتناء بالمحيط من أجل بيئة وإطار معيشي نظيف وصحي، مع تكريس الثقافة البيئية في أوساط الشباب والأطفال الذين تم إشراكهم ضمن هذه العمليات الجوارية.

منيرة ابتسام طوبالي