زمالي يشير إلى أن صالون التشغيل فرصة للشباب للانفتاح على عالم الشغل

قال وزير العمل،مرد زمالي اليوم،إن الصالون الوطني للتشغيل فرصة للشباب من داخل الوطن وخارجه، للانفتاح على عالم الشغل.

ودعا الوزير الشباب لزيارة الصالون لإلتماس نجاح أقرانهم وانشاء مؤسسات صغيرة،

مشيرا الى أنه ومن بين الشباب المشارك هناك 8 جزائريين كانوا مغتربين.

ثم عادوا الى أرض الوطن للاستفادة من الامتيازات التي تمحها الدولة لإنشاء مؤسسات.

وأشار الوزير إلى أنه تم إنشاء مكاتب” one to one ” من أجل تسهيل اللقاء بين المؤسسات الكبرى على غرار الجمارك،مع الشباب.

وهذا لفتح المجال بين المؤسسات الكبرى لمساعدة الشباب على إنشاءمؤسسات مصغرة.