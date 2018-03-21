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أبقتها الوزارة سارية المفعول لفائدة الجالية المقيمة بالخارج

غلق الصّيغة السكنية أل بي بي بعد إطلاق آخر حصة

  21 مارس 2018 - 20:38   قرئ 86 مرة   0 تعليق   الوطني
غلق الصّيغة السكنية أل بي بي بعد إطلاق آخر حصة

وضعت وزارة السكن والعمران والمدينة حجر الأساس على آخر حصة سكنية في صيغة الترقوي العمومي  أل بي بي  ليتم بعدها إسدال الستار على هذا البرنامج المقدر بـ 42 ألف وحدة سكنية، فيما أبقت الوزارة هذه الصيغة سارية المفعول لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج،  حيث تم تخصيص برنامج جاهز كمرحلة أولى يتكون من 2247 وحدة موزعة عبر24 ولاية في إطار توصيات رئيس الجمهورية القاضية بالتكفل بطلبات هذه الفئة.

 

قام وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، بوضع حجر أساس مشروع انجاز 2500 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي  أل بي بي  بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله ، و أكد الوزير أن هذا المشروع يعد الأخير في برنامج الدولة المتضمن انجاز 42 ألف وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي، في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  المتضمن انجاز1 مليون و600 ألف وحدة سكنية خلال الخماسي 2015-2019.

في ذات السياق، أوضح طمار أن حصة ولاية الجزائر من صيغة السكن الترقوي العمومي قدرت بـ 23 ألف وحدة، كما قام الوزير كذلك بوضع حجر الأساس لبناء ثانوية تسع لـ 1000مقعد وإكمالية على مستوى المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، وأوضح طمار في تصريح سابق، خلال اجتماعه بلجنة السكن والعمران بالمجلس الشعبي الوطني أنه تم تسجيل أزيد من 16074 طلب مقدم من الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج للحصول على سكنات الترقوي العمومي في صيغته المخصصة للجالية منذ افتتاح التسجيلات في 1 فيفري الفارط، مضيفا أنه في إطار توصيات رئيس الجمهورية القاضية بالتكفل بطلبات هذه الفئة فقد تم تخصيص برنامج جاهز كمرحلة أولى يتكون من 2247 وحدة سكنية موزعة عبر24 ولاية. وكشف المسؤول أن عدد بلدان إقامة المكتتبين من أفراد الجالية الوطنية في الخارج ما يقارب 93 بلدا أجنبيا، مشيرا إلى انه يتم حاليا استكمال الإجراءات التنظيمية لهذه الصيغة بإشراك وزارة الشؤون الخارجية بعد تعديل المرسوم التنفيذي رقم 203 /14 المؤرخ في 15 جوان 2014 المحدد لشروط وكيفية شراء مسكن قصد إدماج هذه الشريحة، وأردف طمار أن عمليات دراسة 16074 طلب أسفرت عن تسجيل 9779 مكتتب قاموا باختيار المواقع و6295 مكتتب لم يختاروا المواقع و3946 مكتتب محال على التحقيق على مستوى وزارة الخارجية عبر القنصليات إضافة إلى 15 ألف مكتتب يخضع للتحقيق من طرف البطاقية الوطنية للسكن.

نبيل شعبان

 

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