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العملية تخص المولودين بين 01 جانفي و31 ديسمبر 2013

انطلاق عملية تسجيل تلاميذ الأقسام التحضيرية للسنة الدراسية القادمة

  21 مارس 2018 - 20:46   قرئ 29 مرة   0 تعليق   الوطني
انطلاق عملية تسجيل تلاميذ الأقسام التحضيرية للسنة الدراسية القادمة

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن انطلاق عملية تسجيل الأطفال المولودين ما بين 01 جانفي 2013 إلى غاية 31 ديسمبر 2013  في أقسام التربية التحضيرية، للسنة الدراسية المقبلة، موضحة أن الوزارة لن تقبل بتسجيل الأطفال المولودين قبل التاريخ المحدد من طرف الوصاية، و لا يسمح كذلك بتسجيل الأطفال فوق 35 طفلا في الفوج الواحد حسب الأفواج المفتوحة على الخريطة التربوية.

 

راسلت وزارة التربية الوطنية مدراء التربية للولايات من أجل تنفيذ القرارات المتخذة بشأن تعميم مرحلة التربية التحضيرية تدريجيا على الأطفال البالغين سن الخامسة، مؤكدة بأن التسجيل في أقسام التربية التحضيرية يتم وفقا للتعليمات الوزارية، حيث دعت وزارة التربية أولياء التلاميذ تسجيل الأطفال المولودين ما بين 01 جانفي 2013 إلى غاية 31 ديسمبر 2013 و لا يقبل سواهم و يسمح بتسجيل الأطفال إلى غاية 35 طفلا في الفوج الواحد حسب الأفواج المفتوحة على الخريطة التربوية.

من جهة أخرى، أوضحت الوزارة في تعليمة أرسلتها إلى كافة مدراء المؤسسات التربوية تخص الأطوار التعليمية الثلاثة أنه تم تخصيص آليات لإطلاق عملية تسجيل التلاميذ الجدد على موقع الرقمنة للموسم الدراسي 2017/2018 و يتعلق الأمر بتلاميذ المستوى التحضيري للمدارس الابتدائية، وتلاميذ السنة الأولى ابتدائي الذين لم يستفيدوا من التعليم التحضيري خلال السنة الدراسية الماضية.

وخصت تعليمة الوزارة بالذكر كذلك التلاميذ الذين لم يتم إدراجهم سابقا على الأرضية الرقمية بكافة المستويات والأطوار، والوافدين من الولايات الأخرى منذ السنة الدراسية 2015/2016 و لم يتم تحويلهم الكترونيا إلى غاية اليوم، بالإضافة إلى التلاميذ المسجلين في غير مستوياتهم سابقا مع استحالة إمكانية تصحيح وضعيتهم، حيث يتم شطبهم وإعادة تسجيلهم في الوضعية الصحيحة.

في هذا الإطار نبهت وزارة التربية في ذات التعليمة إلى ضرورة الحرص أثناء عملية التسجيل الجديدة والتأكيد من صحة اختيار المستوى قبل الشروع في إدخال المعلومات الخاصة بالتلميذ تفاديا لأي خطأ.

نبيل شعبان

 

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