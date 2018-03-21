بعد تصريحاته المتضاربة حول غياب الأوعية العقارية لإنجاز سكنات LPA

والي العاصمة يواجه تركة ثقيلة لمافيا العقار

أبرزت التصريحات المتضاربة لوالي العاصمة بخصوص ملف سكنات LPA وتأكيده على غياب الأوعية العقارية المخصصة لإنجاز هه الصيغة الجديدة من السن مدى العبث الذي طال العقار في عاصمة الجزائر من قبل عصابات لم تترك شبرا واحدا وقد طالته.

ولاية الجزائر التي تعد أكبر مدينة وتضاهي مساحتها مساحة دول أوروبية وخليجية لم تعد تتوفر فيها قطع أرضية لإنجاز السكنات، فبعد أن تم الاستحواذ على كل الاوعية المخصصة للسكن والعبث بأراضيها الفلاحية التي زحف نحوها الإسمنت كما هو الشأن بالنسبة للرغاية، الرويبة، عين طاية وبراقي فقد امتدت آيادي هذه المافيا إلى سهول المتيجة التي تحوز العاصمة على أجزاء كبيرة منها على غرار بلديات الشراقة، اسطاوالي، أولاد فايت، الدويرة، تسالة المرجة وبئر توتة التي أصبحت تحتضن مختلف الصيغ السكنية من عدل رلى ال بي أيا و ال بي بي والفيلات الفاخرة التي أنجزت ضمن البرنامج الوطني للسكن لتضاف إلى تلك التي عبثت بها ايادي مافيا العقار خلال التسعينات والتي أسالت الكثير من الحبر في تلك الفترة . تصريح زوخ الذي تراجع عنه بعد بضع ساعات فقط ينم عن مدى هذا العبث الذي طال العقار في عاصمة الجزائر، حيث وبعد أن صدم في تصريحاته أول امس، العاصمين باستحالة الشروع في انجاز سكنات LPA لاستحالة توفر العقار بولاية الجزائر حيث كان من المفترض أن تستفيد ولاية الجزائر من حصة 4000 سكن ترقوي مدعم في صيغته الجديدة كحصة أولى خصصتها وزارة السكن والعمران والمدينة للعاصمة، وفور تخصيص هذه الحصة المعتبرة من السكنات تم تشكيل لجنة ولائية مكلفة بإختيار الأوعية العقارية حيث توصلت إلى تحديد الأوعية العقارية وإختيارها كمرحلة أولى وتعمل حاليا مصالح ولاية الجزائر- حسب بيان لها- في موقعها الرسمي على إجراء تحقيق عقاري بخصوص هذه الأوعية العقارية فبعد الإنتهاء من التحقيق سيتم بعدها تبليغ كامل بلديات العاصمة بالإجراءات الواجب إتخاذها بخصوص هذا المشروع الذي سيمكن من الإستجابة لحاجيات المواطن المتعلقة بالسكن.