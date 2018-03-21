بوعزقي يؤكد أن التحقيقات فتحت مع الملبنات ويكشف

مضاربون وراء ندرة الحليب..ولا زيادات في أسعاره

اتهم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، أن المضاربين وراء ندرة الحليب التي تعرفها معظم ولايات الوطن، نافيا في الوقت ذاته أية زيادات في هذه المادة الأساسية قائلا إن الدولة ستواصل دعم هذه المادة الأساسية، وعليه فإن ارتفاع الأسعار غير مطروح .

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، عن تعليق نشاط 4 ملبنات بسبب تجاوزات وعدم إلتزامها بمسار توزيع الحليب فيما لم يستبعد غلق المزيد من الملبنات خلال الأسبوع الجاري، وأبرز المعني في تصريح للصحافة، بأن مشكل ندرة الحليب ليس له علاقة بنقص في التزويد ببودرة الحليب، بل يكمن في المضاربة. مؤكدا بأن التحقيقات فتحت مع الملبنات لكشف المتورطين في المضاربة.في السياق ذاته، أكد الوزير بأن الدولة ستواصل دعم هذه المادة الأساسية، وعليه فإن ارتفاع الأسعار غير مطروح، كاشفا بأن الجزائر تنتج ما قدره 4.5 مليار لتر من الحليب، وتخصص له دعم قدره 322 مليار سنتيم،وشدد المتحدث ذاته، بأن مصالح تعمل رفقة مصالح وزارة التجارة على وضع ميكانيزمات جديدة لتنظيم سوق الحليب، مبرزا بأنه سيتم العمل على منع بيع الحليب المدعم في المقاهي والمطاعم وضمان استفاد الأسر منه فقط.

في هذا الصدد، سبق وأن أكد الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، أن 70 بالمائة من أكياس الحليب يستفيد منها أصحاب المقاهي و30 في المائة تدهب إلى أصحاب المحلات التجارية، مشيرا إلى أنه ورغم دعم الحكومة لغبرة الحليب الموجهة إلى مصانع الحليب إلا أن هذا الدعم يستفيد منه بعض الشركات والمصانع الناشطة في صناعة مشتقات لحليب على غرار الياغورت والأجبان متهما وزارتي الفلاحة والتجارة بالتقاعس من خلال عدم مراقبة سلسلة توزيع بدرة وأكياس الحليب ، مطالبا في الموقت ذاته، الحكومة بضرورة فتح تحقيق والزام وزارة التجارة بتفعيل لجنة مراقبة إلى المحلات و المصانع من أجل تشديد المراقبة للحد من النقص الفادح في مادة الحليب.