فيما لا يتم تحصيل 60 بالمائة من المياه

150 ألف متر مكعب من المياه تهدر يوميا بتيزي وزو

أكد مدير وحدة الجزائرية للمياه بتيزي وزو، أعمر برزوق، على أن 150 ألف متر مكعب من المياه تهدر يوميا لأسباب متفرقة تأتي في قمتها تلك المتعلقة بقرصنة الشبكة وقدم قنواتها، وأضاف أن المعضلة كبدت للمؤسسة خسائرا جد معتبرة لكون أن 60 بالمائة من المياه التي يتم توزيعها غير محصلة.

صرح مدير وحدة الجزائرية للمياه أعمر برزوق أمس، خلال الندوة الصحفية التي نشطها عشية الاحتفال باليوم العالمي للمياه المصادف لتاريخ 22 مارس من كل سنة، بأن توفير المياه لمواطني الولاية مرتبط أساسا بمدى انخراط هؤلاء في الحفاظ على هذا المورد بالتنسيق مع الإدارة، خصوصا أن الإشكال المطروح حاليا لا يكمن في نقص المياه وإنما في غياب سياسة تسييرية رشيدة أرجع أسبابها إلى العجز المسجل لدى الوحدة التي يبقى حضورها في الميدان محتشما مقارنة بعدد البلديات الموكلة لها المقدرة عددها بـ64 بلدية من أصل 67 تتضمنها تيزي وزو، لاسيما في المناطق والقرى النائية. إذ أن الوحدة متواجدة بمعدل مركز واحد في كل أربعة دوائر. وعليه أكد على أن هذا العجز المسجل ترتبت عنه عدة سلبيات متعلقة بتوزيع المورد وكذا فرض الرقابة على شبكة التوزيع التي تتعرض للسرقة والقرصنة من طرف المواطنين الذين استغلوا الوضعية بحكم أن أكثر من 150 ألف متر مكعب من المياه من أصل 300 ألف تضخ يوميا لا تصل الحنفيات، وهذا غير راجع لمشكل قدم وتصدع القنوات وإنما أيضا لعمليات القرصنة التي تتعرض إليها الشبكة، أي ما يعادل 60 بالمائة من المياه المنتجة يوميا غير محصلة ناهيك عن المشاكل الأخرى على غرار عجز الوحدة المقدرة بـ193 مليار سنيتم تضاف إليها مستحقاتها المتراكمة لدى الإدارات العمومية والبلديات ذات قيمة مالية تفوق 74 مليار سنتيم. من ناحية أخرى أشار ذات المتحدث إلى أن كل هذه المشاكل المتراكمة التي تضاف إليها مستحقاتها المالية لدى مؤسسة سونلغاز التي تفوق 60 مليار سنتيم، جعل التفكير في إعادة هيكلة الوحدة أمر ضروري حيث تم تكوين ملف خاص من أجل تعزيز وتدعيمها بالموارد البشرية اللازمة خصوصا في ظل العجز المحصى في الوقت الراهن بعد إحالة 200 عون على التقاعد دون تعويضهم. ناهيك عن قدم الشبكة والعتاد الذي يتجاوز معدل عمره 25 سنة في بعض الحالات.على صعيد أخر أفاد أعمر برزوق وبخصوص ضمان توزيع دون اضطرابات خلال الصيف المقبل، بأن الإشكال غير متعلق بمدى توفر المياه باعتبار أن نسبة امتلاء سد تاقسابت حاليا المقدرة بـ47 بالمائة ناهيك عن المصادر الأخرى، وإنما هو شأن خاص بقضية التسيير المرتبط مباشرة بتواجد الوحدة في الميدان وكذا مستوى وعي المواطن بضرورة الحفاظ على هذا المورد مع الالتزام على دفع فاتورة الاستهلاك، وهو الأمر الذي تسعى المؤسسة على تجسيده بوضع عدادات في المناطق غير المحصلة حيث أنه في 2017 تم وضع أكثر من 13 ألف عداد.