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مارست ضغوطا خلال عرض تقرير كوهلر حول استئناف المسار الأممي

مناورة فرنسية في مجلس الأمن لإقصاء الجزائر من ملف الصحراء الغربية !

  23 مارس 2018 - 15:37   قرئ 98 مرة   0 تعليق   الوطني
مناورة فرنسية في مجلس الأمن لإقصاء الجزائر من ملف الصحراء الغربية !

باريس منعت الهيئة الأممية من تأكيد أهمية الأطراف التي استشارها كوهلر

فشلت فرنسا في الضغط على مجلس الأمن لإقصاء الجزائر ودول الجوار من مسار التسوية في ملف الصحراء الغربية، وحاولت منع الهيئة الأممية من تأكيد أهمية الأطراف التي استشارها المبعوث الخاص هورست كوهلر، في إطار استئناف المسار الأممي، خلال عرض تقريره الأربعاء بنيويورك.
 
كشفت فرنسا الماكرونية التي تحاول العودة إلى الساحة الدولية بعد التقهقر الذي عرفته خلال الفترة السابقة، عن سعيها لإبعاد دول جوار المغرب والصحراء الغربية والمنظمات الإقليمية عن مسار التسوية الأممي للقضية الصحراوية، حيث حاولت الأربعاء منع مجلس الأمن من تأكيد أهمية الأطراف الأخرى التي استشارها كوهلر في إطار استئناف المسار الأممي، لدى تطرقه أمام ذات الهيئة إلى هدف وساطته المتمثل في إجراء مفاوضات مباشرة ودون شروط مسبقة بين جبهة البوليزاريو والمغرب خلال سنة 2018 . ففي الصيغة الأولى للبيان الذي كان من المفروض أن يتوج هذا الاجتماع الإعلامي حول الصحراء الغربية، أكد أعضاء مجلس الأمن نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، «أهمية الأطراف التي اتصل بها المبعوث الشخصي»، في إشارة إلى مختلف الجهات التي استشارها كوهلر منذ جانفي الفارط والتي تضم طرفي النزاع والبلدان المجاورة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، غير أن هذه الأطراف - يضيف ذات المصدر - اختفت من البيان الختامي الذي قرأه رئيس مجلس الأمن الأممي الهولندي جان غوستاف فان أوستيروم على الصحافة، حيث أشارت الهيئة الأممية في البيان الذي صدر عقب هذا الاجتماع أن «مجلس الأمن تلقى بكل ارتياح عرض المبعوث الشخصي حول لقاءاته الثنائية الأخيرة مع طرفي النزاع والبلدان المجاورة»، لتفشل بذلك المناورة الفرنسية التي كانت تهدف لإقصاء الجزائر ودول الجوار من مسار التسوية في قضية الصحراء الغربية الذي تنحاز فيه باريس إلى المغرب.
واستنادا إلى مصادر مقربة من الملف، فقد أطلع كوهلر مجلس الأمن عن هدفه المتمثل في تنظيم مفاوضات هذه السنة، معترفا أن هذه المحادثات «ليست غاية في حد ذاتها لأنها تقتضي الإرادة الحسنة لطرفي النزاع والتزامهما بالمشاركة فيها دون شروط مسبقة».
كما أعرب المبعوث الأممي عن إرادته في مواصلة مشاوراته الموسعة ويعتزم الالتقاء بأعضاء مجلس الأمن الأممي حسب العناصر الأولية المسربة من إحاطته الأولى أمام هذا الجهاز الأممي. ومن جهة أخرى، أكد كوهلر الذي تحصل الأربعاء على دعم مجلس الأمن من أجل مواصلة مهمة الوساطة أنه سيستمر على نفس المنحى، ويحتفظ بنفس مقاربة عمله التي تكمن في توسيع دائرة الوساطة في هذا النزاع، في إشارة منه الى استمرار استماعه الى جميع الأطراف المعنية بالملف وعدم الانصياع لفرنسا التي تقدم دعما لا مشروطا للملكة المغربية.
زين الدين زديغة
 

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