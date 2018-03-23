طمار يتعهد بتوزيع مساكن «عدل» قيد الإنجاز نهاية العام المقبل

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن تسليم كل السكنات قيد الإنجاز والتي انطلقت أشغالها قبل السنة الجارية، في نهاية 2019 كأقصى حد، أما البرامج المنطلقة خلال السنة الجارية فسيتم تسليمها في حدود سنة 2020 حسب تصريحات وزير القطاع عبد الوحيد طمار الذي اعترف بوجود تأخر كبير في نسبة إنجاز سكنات البيع بالإيجار «عدل»، وأكد الوزير أنه تم توجيه الإعذارات للمؤسسات العاجزة، وفسخ عقودها واستبدالها بمؤسسات أخرى.

أكد وزيرة السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار في رده على سؤال للنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي حسان بوقفلة خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني حول التأخر المسجل في إنجاز برامج البيع بالإيجار، بأن الوزارة تسجل تأخيرا في الإنجاز وينبغي تداركه، مضيفا أن هذه المهمة تعد من أولويات القطاع في الوقت الحالي حيث يتم العمل على متابعة البرامج المتأخرة عن قرب، مبرزا أنه قد تم توجيه إعذارات وتعليمات صارمة لمؤسسات الانجاز من أجل احترام الآجال التعاقدية مع المتابعة الصارمة واللجوء إلى فسخ العقود في حال عدم الامتثال.

وفي الشأن ذاته؛ نظمت وزارة السكن نهاية السنة الماضية اجتماعا خاصا لمناقشة سير مشاريع البيع بالإيجار «عدل» التي تعرف تأخرا في الإنجاز ضم كافة المؤسسات العاجزة عن متابعة الأشغال، حينها تم اتخاذ عدة قرارات بتوجيه الإعذارات وفسخ عقودها واستبدالها بمؤسسات أخرى، ويرتقب أن يقوم الوزير مرفوقا بوفد هام من إطارات القطاع بزيارة عمل إلى بعض الولايات من أجل إعادة بعث الورشات المتوقفة، وأكد طمار أنه سيتم التسليم النهائي لمختلف البرامج السكنية قيد الإنجاز لاسيما برامج البيع بالإيجار والسكن العمومي الإيجاري نهاية 2019 كأقصى حد بالنسبة للبرامج المنطلقة قبل 2018، أما البرامج المنطلقة سنة 2018 فسيتم تسليمها في حدود سنة 2020.

من جهة أخرى، وفي رده على سؤال آخر للنائب كمال بوشيشة يتعلق بوضعية البرامج السكنية في ولاية بجاية التي تعرف بعض التأخر، أوضح الوزير أن القطاع ينتهج استراتيجية جديدة لتدارك التأخر المسجل واستكمال مختلف البرامج السكنية بالولاية يرتكز على إعادة النظر في رزنامة كل مشروع والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع السلطات المحلية، ويتم في إطار هذه الاستراتيجية أيضا إسناد المشاريع الكبرى الخاصة بسكنات البيع بالإيجار والعمومي الايجاري لمؤسسات انجاز مشهود لها بالجدية والعمل والإمكانيات المناسبة لحجم لمشروع، إلى جانب الإسراع في تسوية النزاعات الخاصة بحيازة الأراضي إما وديا عن طريق التعويض أو من خلال اللجوء إلى العدالة، دون إغفال مسألة تسديد المستحقات المالية لمؤسسات الانجاز ما يسمح بإعادة بعث المشاريع المتوقفة. وأوضح الوزير أنه ستتم دراسة هذه الانشغالات بدقة أكثر خلال الزيارة التي سيقوم بها إلى الولاية قريبا، ويقدر البرنامج السكني المسجل لفائدة ولاية بجاية منذ 1999 إلى 28 فيفري 2018 بـ 112 ألف و 47 وحدة سكنية بمختلف الصيغ منها 79 ألف و321 وحدة منتهية و25 ألف و152 وحدة قيد الانجاز و7574 وحدة لم تنطلق بعد تخص برنامج 2018.