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الوزارة وقعت على قرار وزاري لدعم هذه الفئة

احتساب التقييم المستمر لتلاميذ «البيام» و»السانكيام» من ذوي الاحتياجات الخاصة

  23 مارس 2018 - 16:06   قرئ 43 مرة   0 تعليق   الوطني
احتساب التقييم المستمر لتلاميذ «البيام» و»السانكيام» من ذوي الاحتياجات الخاصة

مكنّت وزارة التربية الوطنية التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة من الانتقال إلى السنة الأولى ثانوي بمجرد احتساب معدل التقييم الذي يساوي أو يفوق 10 من 20، كما تم توسيع هذا الإجراء ليشمل تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، حيث سيتم قبول كل تلميذ في مستوى السنة الأولى متوسط تحصل في التقييم المستمر على معدل سنوي عام يساوي أو يفوق 5 من 10.

اتخذت وزارة التربية الوطنية إجراء لفائدة تلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة يسمح لهذه الفئة من التلاميذ بالقبول في السنة أولى ثانوي، بمجرد احتساب معدل التقييم السنوي الذي يساوي أو يفوق 10 من 20، وعملا بمبدإ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، وتطبيقا لمبدإ التمييز الإيجابي، تم توقيع وزيرة التربية على قرار وزاري يتضمن توسيع هذا الإجراء ليشمل تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، أين سيتم قبول في مستوى السنة الأولى متوسطّ؛ كل تلميذ تحصل في التقييم المستمر على معدل سنوي عام يساوي أو يفوق 5 من 10.
ترأست وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية ايداليا، بمقر وزارة التربية، جلسة عمل مشتركة حول موضوع تمدرس التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومواصلة الجهود لضمان تمدرس هذه الفئة، وذلك من خلال زيادة فتح الأقسام الخاصة، وكذا رفع عدد المؤطرين المتكونين في المراكز المؤهلة، بالإضافة إلى تكوين الأساتذة الحاليين المعنيين بتأطير هذه الفئة من التلاميذ، كما تم تكوين فريق من أربعين 40 مفتشا في هذا المجال، والذي سيشرف بدوره على تكوين جميع مفتشي التعليم الابتدائي عبر الوطن، وذلك من أجل بلوغ هدف المدرسة الشاملة.
وفي ذات السياق، أمضت وزيرة التربية الوطنية خلال هذه الجلسة، وفي إطار التحضير للدخول المدرسي المقبل، وتتمة للمنشور رقم 1122، المؤرخ في 27 جوان 2016، والمتعلق بالإجراء الاستثنائي لفائدة تلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يسمح لتلاميذ هذه الفئة بالقبول في السنة أولى ثانوي، بمجرد احتساب معدل التقييم السنوي الذي يساوي أو يفوق 10 من 20، وعملا بمبدإ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، وتطبيقا لمبدإ التمييز الإيجابي، على قرار وزاري يتضمن توسيع هذا الإجراء ليشمل تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، أين سيتم قبول في مستوى السنة الأولى متوسطّ؛ كل تلميذ تحصل في التقييم المستمر على معدل سنوي عام يساوي أو يفوق 5 من 10، وينتمي إلى فئة التلاميذ ذوي إعاقة حسية لا سيما «المكفوفين والصم البكم»، أو إعاقة ذهنية «التريزوميا 21»، «تأخر ذهني» أو «اضطراب التوحد»، وذلك تقديرا للجهد الإضافي الذي يبذلونه بالرغم من إعاقتهم أو اضطرابهم، وتشجيعا لهم على مواصلة الدراسة.
نبيل شعبان
 

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