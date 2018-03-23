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دفتر يومي لمتابعة الأستاذ الجامعي داخل القسم

«كناس» يطالب حجار بفتح تحقيق في القضية

  23 مارس 2018 - 16:06   قرئ 42 مرة   0 تعليق   الوطني
«كناس» يطالب حجار بفتح تحقيق في القضية

طالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي «كناس» وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة فتح تحقيق على مستوى أكثر من 3 جامعات تتعلق بـدفتر متابعة يومية للأستاذ الجامعي والذي يمنح لممثل الطلبة على مستوى أقسامهم من أجل مراقبة الأستاذ داخل القسم وكتابة كل التفاصيل عن ما يقوم به الأستاذ ومن ثم يقدم للإدارة، وهو الأمر الذي رفضه الكناس باعتباره يمس بكرامة الأستاذ، داعيا إلى ضرورة معاقبة كل من يقف وراء هذا الإجراء المستفز، والمخالف لكل القيم التعليمية.

في خرجة غير متوقعة ولم تشهدها الجامعات الجزائرية من قبل والتي تمس الأستاذ بالدرجة الأولى، من خلال منح ممثل الطلبة على مستوى الأقسام بالجامعات دفتر يومي يقوم فيه الطالب بكتابة كل التفاصيل التي تخص ما يقوم به الأستاذ أثناء الدرس، بداية بطريقة إلقائه الدرس ووصولا إلى استعمال الهاتف أو الخروج وغيرها من التفاصيل التي تتعلق بالأستاذ دون سواه، وهو الامر الذي استدعى تدخل المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي «الكناس» مطالبا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير جامعة عنابة بضرورة فتح تحقيق على مستوى أكثر من 3 جامعات تتعلق بـدفتر المتابعة اليومية للأستاذ الجامعي، من بينها جامعة باجي مختار بعنابة، حيث تفاجأ المجلس من هذا التصرف الذي من شأنه التقليل من قيمة الأستاذ ويمس كرامته بالدرجة الأولى. هذا الدفتر  يتم تسليمه لممثل الطلبة في كل فوج، على أن يقوم هذا الأخير بتسجيل وتدوين كل الملاحظات المتعلقة بالأستاذ، ساعة دخوله للقسم وساعة خروجه، مع تدوين كل المعلومات التجسسية ضد الأستاذ، أي هل استعمل هاتفه الخلوي أثناء الحصة وكم مرة، وتقييم مردوده وحتى تنقيطه، إلى جانب ذلك دعا المجلس إلى ضرورة معاقبة كل من يقف وراء هذا الإجراء المستفز، والمخالف لكل القيم التعليمية، ففي الوقت الذي كان ينتظر الأساتذة التفاتة جدية من قبل الوزارة الوصية تفاجؤوا بمثل هذه التعليمات والتصرفات من بعض المدراء على مستوى الكليات، التي من شأنها المساس بالأستاذ بدل العمل على تحسين وضعيته المهنية.
أمينة صحراوي
 

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