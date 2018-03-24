بوتفليقة يؤكد التمسك بإجراء الرئاسيات في موعدها المحدد

الرئيس يأمر العدالة بالتصدي لنهب العقار الفلاحي

أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التمسك بإجراء الاستحقاق الرئاسي في آجاله المحددة، أي بداية من أفريل 2019، تاريخ انقضاء العهدة الرئاسية، وأكد على أن الاختيار الديمقراطي مبدأ راسخ يجري بناؤه وتعميقه، مشيرا في هذا الشأن الى احترام المواعيد الانتخابية عبر إجرائها في مواقيتها المحددة.

ويأتي تصريح رئيس الجمهورية استكمالا لما ذكره في رسالته سابقة بمناسبة عيد النصر التي دعا فيها الطبقة السياسية الى التنافس الديمقراطي من أجل الوصول الى الحكم، وجاء أيضا كرد على دعاة اجراء انتخابات رئاسية مسبقة وكذا المشككين في نزاهة الاستحقاق المقبل، حيث قال رئيس الدولة في رسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمحامي، قرأها نيابة عنه وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، «إن الاختيار الديمقراطي هو مبدأ راسخ يجري بناؤه وتعميقه على قواعد واضحة تماشيا مع مختلف السياقات التي تتم في ظلها، وتحرص كل الحرص على احترام الأحكام الدستورية والقانونية السارية في هذا الشأن»، وأضاف أنه تم الحرص في هذا الإطار على احترام المواعيد الانتخابية، وذلك بإجرائها في مواقيتها المحددة -اقتناعا مني- بأهمية هذا الالتزام في المحافظة على الاستقرار المؤسساتي وديمومة المرافق العامة ومواصلة التطور والتنمية»، وتابع إنه «يجب أن لا يغيب عن الأذهان ما تتميز به المرحلة الراهنة من توسع في دوائر الخطر التي تحيط بمناطق شاسعة من حدودنا، تضاف إليها المنافسة الدولية الصعبة وتضارب المصالح الاقتصادية القائمة على سعي الأقوياء للاستئثار بالموارد المتاحة دون حساب لغيرهم»، مشددا على أن «هذه الحقائق هي العوامل المضافة التي تحث أبناء الوطن على التماسك الاجتماعي والمحافظة على الوحدة الوطنية والتقليل من أوضاع التشنج والمواقف المسبقة التي قد تضر بالتوافق المجتمعي الذي نحن في أمس الحاجة إليه في مثل هذه الأوقات»، وألح بوتفليقة على ضرورة أن تظل الروح الايجابية التي تقدر المصلحة العليا للوطن وتجعلها تسمو فوق كل الاعتبارات الأخرى، وهي الدافع والمحرك الأساس لمختلف الفعاليات الناشطة في البلاد».

بوتفليقة يتوعد المشككين في هوية الجزائريين

وتضمنت رسالة رئيس الدولة إشارة مباشرة إلى المشككين في مكونات الهوية الوطنية والداعين إلى التفرقة والعنصرية، في تلميح إلى الحملات التي يقودها بعض أشباه السياسيين، حيث قال إن «ما تضمنه الدستور الأخير من تثبيت للمكونات الأساسية لهويتنا، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية، هذه المكونات المرتبطة بوشائج وعرى لا تنفصل ولا تنفصم، هي من العوامل التي تغذي هذه الروح الإيجابية وتزيد في طاقة أبناء الوطن الواحد على العمل من أجل ترقيته وازدهاره في كنف السلم والوئام والأمن والازدهار»، وذكر رئيس الجمهورية بتغلب الجزائر على الإرهاب بإمكانياتها الذاتية، وتمكنت من إرساء قواعد انطلاق جديدة لاستئناف مسار التنمية والتقدم على أقـوم وأهدى سبيل.

أوامر بالتصدي لنهب العقار الفلاحي

وجه رئيس الدولة أوامر للقضاء بالتصدي لنهب العقار الفلاحي، حيث قال إن التوسع في المجال الفلاحي يظل مبدأ استراتيجيا يتعين تطويره باستمرار، والاستفادة من مختلف الكفاءات والمعطيات العلمية والتكنولوجية لـمضاعفة إنتاجيته، حيث أكد هنا على وجوب التصدي لظاهرة السطو على الأراضي الفلاحية الخصبة وتطبيق القوانين السارية في هذا الشأن بالجدية والصرامة الواجبة، وهو الملف الذي أسال الكثير من الحبر في وقت استحوذ على مساحات واسعة من طرف بعض الانتهازيين والمستثمرين الوهميين.

إصلاح العدالة قطع أشواطا كبيرة

من جهة أخرى، أكد أن إصلاح قطاع العدالة بالجزائر قطع أشواطا معتبرة مكنت من استقلالية القضاء وتحقيق منظومة قضائية عصرية مؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع الجزائري في الوقت الحاضر ولعقود أخرى قادمة.

إعداد مشروع قانون للتصدي للجريمة الالكترونية

شدد بوتفليقة في سياق مغاير، على أن الجرائم الإلكترونية أصبحت حقيقة قائمة وعينة من الإفرازات السلبية الناجمة عن التطورات التكنولوجية، مشيرا إلى أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون يعزز آليات التصدي لهذه الآفة الجديدة.