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تتكون من 24 قطعة من السلاح

الجيش يسترجع كميات هامة من الأسلحة والذخيرة على الحدود الجنوبية

  24 مارس 2018 - 15:35   قرئ 17 مرة   0 تعليق   الوطني
الجيش يسترجع كميات هامة من الأسلحة والذخيرة على الحدود الجنوبية

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة مخبأ يحوي كمية معتبرة من الأسلحة مكونة من 24 قطعة والذخيرة، وهو ما يؤكد إحكام قبضتها على كامل الحدود مع دول الجوار من خلال احباط كل محاولات تهريب الأسلحة واختراق الإرهابيين للحاجز الامني المفروض على طول الحدود في ظل الانفلات الذي تعرفه دول الجوار على غرار ليبيا ومالي.

أحبطت قوات الجيش الوطني الشعبي محاولة تهريب ترسانة كبيرة من الأسلحة على الحدود الجنوبية، المخبأ يحتوي على 04 بنادق رشاشة من نوع  FM، 08 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، 03 رشاشات من نوع  PKT، بندقية رشاشة من نوع  FM.D، بندقية آلية من نوع G-3، 03بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف، 04 بنادق تكرارية، أما بخصوص الذخيرة فتم العثور على 15 مخازن ذخيرة لمسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، 48 قذيفة «هاون»، 01 مقذوف من نوع 7RPG، 06 قنابل يدوية، بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة تقدر بـ 3224 طلقة من مختلف العيارات وعدد من حشوات تفجير للهاون ومعدات طبوغرافية وكمية من قطع الغيار خاصة بالأسلحة النارية، وأضاف البيان انه “تأتي هذه العملية النوعية لتُضاف إلى سلسلة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا، والتي تُؤكد على اليقظة العالية والحرص الشديد لمختلف أفراد الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد”.
للإشارة فقد أشاد الفريق احمد قايد صالح، بنجاعة الاستراتيجية الأمنية المتبعة من قبل القيادة العسكرية، بالنظر للنتائج المسجلة ميدانيا، من حجم ما يتم حجزه وما يتم اكتشافه على طول الحدود الوطنية، لاسيما منها حدودنا الجنوبية، من محجوزات محظورة، خصوصا ما تعلق منها بالأسلحة مختلفة الأنواع، والذخائر متعددة العيارات والأحجام، هذا إلى جانب الأطنان من المخدرات، وقال الفريق بان هذه النتائج تؤكد “يقينا رؤيتنا الصائبة والموضوعية وقراءتنا الصحيحة للأوضاع، وفعالية التدابير الأمنية المتخذة”.
أسامة سبع
 

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