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طرقات مغلقة وقرى معزولة بسبب الثلوج

وفيات وجرحى بسبب التقلبات الجوية الأخيرة 

  24 مارس 2018 - 15:41   قرئ 42 مرة   0 تعليق   الوطني
وفيات وجرحى بسبب التقلبات الجوية الأخيرة 

توفي سبعة أشخاص وأصيب 12 آخرين في ستة حوادث مرور خلال الـ 48 ساعة الأخيرة التي شهدت اضطرابات جوية وتساقطا كثيفا للثلوج عبر عدد من الولايات الغربية والشرقية والوسطى، حسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، أمس، واستمرار توقف أو صعوبة حركة المرور على مستوى بعض الطرق، في حين تم تسجيل وفاة شخصين اختناقا بالغاز بولاية الطارف.

تواصلت صعوبة حركة المرور على مستوى العديد من الطرقات لغاية صبيحة أمس، بسبب تراكم الثلوج، على غرار ثلاث طرق وطنية تربط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة، عبر بلديات بني يني وعين الحمام بذات الولاية، وبلديات الأصنام، أغبالو، سهريج في ولاية البويرة، ويتعلق الأمر بكل من الطرق الوطنية رقم 33 في المكان المسمى أسول تيكجدة، رقم 15 في المكان المسمى قمة تيروردة ورقم 30 في المكان المسمى قمة تيزي نكولال.

وقد سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة بين 22 وصبيحة 24 مارس الجاري، أي خلال 48 ساعة الأخيرة، 4546 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، وشملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق والأجهزة الأمنية.

وسجلت أثقل حصيلة فيما يخص حوادث المرور في الفترة السالف ذكرها، على مستوى ولاية البليدة بوفاة شخصين في مكان الحادث وإصابة ثلاثة آخرين، على إثر انقلاب سيارة على مستوى الطريق السيار شرق - غرب أ01 ببلدية البليدة.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لـ 37 شخصا اختنقوا من جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون، المتسرب من وسائل التدفئة وسخان الماء، على مستوى كل من ولايات الطارف، البويرة، البليدة، تيارت، بسكرة، باتنة وأم البواقي، حيث تم تحويل الضحايا في حالة جيدة بعد تقديم الإسعافات لهم بمكان الحادث، في حين تم تسجيل وفاة شخصين متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية الطارف، على مستوى حي جفال تركي ببلدية القالة، تدخلت وحدات الحماية المدنية أيضا من أجل إخماد 03 حرائق حضرية على مستوى كل من ولايات أدرار، خنشلة، وتندوف، حيث تسببت هذه الحرائق في وفاة شخص بولاية خنشلة على إثر حريق شب بمنزل على مستوى حي بوجلبانة ببلدية خنشلة، أما على مستوى ولاية أدرار فتم تسجيل إصابة أربعة أشخاص بجروح على إثر حريق نشب بمنزل بالمكان المسمى قصر باحو ببادية تالمين.

زين الدين زديغة

 

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