وفاة شخصين اختناقا بالغاز في الطارف

تدخلت وحدات الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لـ 37 شخص اختنقوا من جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون، المتسرب من وسائل التدفئة و سخان الماء، على مستوى كل من ولايات الطارف، البويرة، البليدة، تيارت، بسكرة، باتنة و أم البواقي ، تم تحويل الضحايا في حالة جيدة بعد تقديم لهم الإسعافات في مكان الحادث، حسب حصيلة لذات الهيئة، خلال الفترة من 22 إلى صبيحة اليوم 24 مارس الجاري، أي خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، في حين تم تسجيل وفاة 02 شخصين متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية الطارف، على مستوى حي جفال تركي، ببلدية القالة.