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حنون تحذّر من غضب الطلبة وتدافع عن مقترح المجلس التأسيسي

لا معنى للرئاسيات في ظلّ الظروف الحالية

  24 مارس 2018 - 19:31   قرئ 29 مرة   0 تعليق   الوطني
لا معنى للرئاسيات في ظلّ الظروف الحالية

قيادة الجيش فتحت الحوار مع المتقاعدين والوزراء مطالبون بالاقتداء بهات

تحدّثت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، عن تناقضات بين توجيهات الرئيس والممارسات التي يقوم بها بعض المسؤولين والأحزاب الحاكمة، وحذّرت من  تيار في السلطة يريد رهن المكاسب الوطنية ، مؤكّدة أن الجزائر تعيش أزمة نظام وليس أزمة رجال. 

دافعت حنون، مطوّلا، خلال افتتاحها اجتماع المكتب الولائي للعاصمة، أمس، عن طرحها بانتخاب الشعب لمجلس تأسيسي، قالت إنه الوحيد القادر على وقف نهب المال العام من خلال استحداث ميكانيزمات رقابية والتأسيس للديمقراطية الحقيقية وإرجاع الضوابط التي تمّ كسرها خلال السنوات الأخيرة، لأن النظام الحالي وفقا لتصوّرها- هو الذي أنتج الافتراس. وردا على من اعتبروا أنّ الوضع غير ملائم للمجلس التأسيسي نظرا لخطورته، قالت حنون إنه لا يوجد وقت مناسب أكثر من هذا وأن الخطورة ستكون للنظام الحالي. واعتبرت  زعيمة  العمال أنه لا معنى للانتخابات الرئاسية في ظلّ الأوضاع نفسها التي لا تسمح باقتراح مخرج سياسي حقيقي. وحذّرت الأمينة العامة لحزب العمال، من  غضب  الطلبة، الذين يمثلون قطاعا واسعا يضاهي المليون و600 ألف طالب، قالت إنهم إن انطلقت شرارتهم لا يمكن وقفهم لاسيما وأنهم يلقون تضامنا واحتراما من قبل الشعب.

سجّلت حنون تناقضات عميقة بين توجيهات رئيس الجمهورية وبين ما يقوم به المسؤولون، فهاجمت وزير التعليم العالي ودعته إلى الاقتداء بالقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، التي فتحت أبواب الحوار أمام متقاعدي الجيش ولم تسمح بتأزّم الوضع. ولاحظت وجود نيّة لتدمير الجامعات الجزائرية كما المستشفيات العمومية، وتوجيهها نحو الخوصصة، مشيرة إلى إعلان الطاهر حجار عن فتح 9 جامعات خاصة في الوقت الذي يشهد قطاعه غليانا غير مسبوق. فيما يتعنّت وزير الصحة ويكرّر أن التحويلات الاجتماعية سيعاد النّظر فيها. واعتبرت أنّ مثل هذه التوجّهات تعني تغييرا في طبيعة الدولة الاجتماعية الموروثة عن الاستقلال.

وعرّجت  زعيمة  العمّال، على تصريحات وزير الداخلية بخصوص ظاهرة  الحرقة ، فناقضت الوزير واعتبرت أنّ هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه الشباب سببه السياسات الاجتماعية التي تبنّتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، لأن  الشباب لو وجدوا مكانا في بلادهم لما عرّضوا أنفسهم للخطر . وحول ظاهرة اللاجئين الأفارقة بالجزائر، هاجمت حنون الحكومة، واعتبرت أنّ إرجاعهم بهذه الطريقة يكرّس مستوى تقهقر دور الجزائر على المستوى القاري، معتبرة أن الحلّ يكمن في مقاومة الامبريالية واستعادة الوسائل لإعطاء دفع للتنمية المحلية الحقيقية في هذه البلدان.

حكيمة ذ.

 

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