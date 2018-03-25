تخفيضات جديدة في أسعار خدمات tls contact

أعلنت القنصلية العامة لفرنسا بالجزائر،اليوم،الأحد،عن تخفيض تكاليف الخدمات التي يقدمها contact TLSبمركز عنابة. وحسب ماجاء في بيان للقنصلية العامة لفرنسا بالجزائر، فإن طلبات الفيزا، سيتم إيداعها بالمركز الجديد.حيث سيتم فتح أبوابه بداية من 2 أفريل المقبل.وأشارت القنصلية في البيان الى أن التكاليف ستُخّفض، من 3 ألاف و850 دينار جزائري، إلى 3 ألاف و 600 دينار.وحسب بيان القنصلية الفرنسية،فإن المركز الجديد يقع في حي قاسيو 4 ، فيلا رقم 4، قريب من المركز القديم لـ tls contact عنابة.