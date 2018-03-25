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أساءت لذوي الاحتياجات الخاصة ومست بإعاقتهم

زهراء فاسي ترفض الاعتذار وتصر على عنصريتها

  25 مارس 2018 - 16:18   قرئ 45 مرة   0 تعليق   الوطني
زهراء فاسي ترفض الاعتذار وتصر على عنصريتها

رفضت مفتشة التربية "زهراء فاسي" الاعتذار عما صدر عنها من إساءة مباشرة لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أنه تم تحريف أقوالها من طرف بعض مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبرتهم يسيئون للجزائر ولسمعة الوطن، رغم أن تصريحها جاء عبر قناة المغاربية المحسوبة على "الفيس" المنحل والتابعة لنجل زعيمها عباسي مدني كان واضحا وهو أن ذوي الاحتياجات الخاصة يتقاضون منحة الـ4000 دج دون تقديم أية خدمات تذكر.

أثار التصريح المسيء لفئة المعاقين في الجزائر والذين يقدر عددهم بـ 4 ملايين معاق سخطا واستياء من قبل الرأي العام الوطني وحتى بالخارج حيث طالب هاته المرأة النكرة الاعتذار لهذه الفئة وهي التي تدعي أنها مناضلة في الحركة الجمعوية رغم أن التاريخ النضالي للنساء الجزائريات وحتى الجمعيات النسوية لا يذكر اسمها بتاتا.

زهراء فاسي وعوض أن تقدم اعتذارها لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين برهنوا وأبانوا قوتهم ونجاحاتهم بالداخل كما بالخارج مثلما هو حال العداء الجزائري المرحوم "محمد علاق"، الذي كان أول جزائري يهدي للوطن ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية راحت تتهجم في تصريحها لـ"المحور اليومي" على مواقع التواصل الاجتماعي التي قالت إنها مأجورة ونسيت "زهراء فاسي" أنها كانت ضيفة على قناة معروفة بتأجيج الوضع في البلاد وممولة من عراب الربيع العربي قطر ومالكها صدر في حقه أمر دولي بالقبض عليه في قضية تفجير مطار هواري بومدين سنة 1992 ونعني به "أسامة عباسي مدني" نجل أحد أبرز الأشخاص الذين أدخلوا البلاد في دوامة العنف والتطرف الديني.

المفتشة التربوية التي أضحت ضيفة على قنوات لا تقدم إلا الرديء من الإعلام بدليل مستوى المواضيع التي تناقشها، والتي لا تخرج عن إطار زواج المسيار أو الرقية وتعدد الزوجات والشعوذة تدعي أنها أخصائية اجتماعية رغم أن الجزائر تعج بعمالقة في علم الاجتماع مثل العالم المعروف علي الكنز أو أحمد قادري وناصر جابي و لويزة آيت حمدوش.

رفض زهراء فاسي الاعتذار للشعب الجزائري عما صدر منها من سلوك يشبه الى حد كبير تصرفات النازية الهيتليرية والفاشية الموسولينية، يِؤكد سعيها لتحقيق الشهرة ولو على أشلاء من تعتبرهم فعلا معوقين، أما الجمعيات التي تتحدث عنها وتقول إنها تستغل أموال المعوقين فهذا أمر ليس من اختصاصها وليس عذرا منها أن تنقص من قيمة هؤلاء الجزائريين كما أن منحة الـ4000 دينار لا تخرج من جيبها، بل هو حق كفله الدستور وكل المواثيق السابقة، اليوم وقد رفضت الزهراء فاسي الاعتذار للجزائريين أما أن الأوان لقنوات الرداءة الإعلامية أن تمتنع عن استضافتها مرة أخرى.

جليلة.ع 

 

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