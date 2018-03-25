إجراءات جديدة لطالبي تأشيرة شنغن من مركز « vfs global»

أعلنت السفارة الفرنسية عن إجراءات جديدة تتعلق بطلب التأشيرة بالنسبة للمقيمين في المنطقة التي تغطيها قنصلية الجزائر العاصمة فقط، في حين كشفت عن تخفيض أسعار خدمات طلب هذه الأخيرة في قنصلية عنابة.

ويمكن الإجراء الجديد طالبي التأشيرة من التسجيل مباشرة عبر عنوان إلكتروني على مستوى موقع القنصلية الفرنسية بالجزائر العاصمة أو بموقع المتعامل الجديد vfs global الذي سيخلف tls contact بداية من يوم 09 أفريل المقبل، وسيتوجب على كل طالب تأشيرة إلكترونيا، يقول بيان للسفارة الفرنسية المرور عبر التطبيق https://france-visas.gouv.fr/web/dz الذي يظل مفتوحا طيلة أيام الأسبوع ولمدة 24 ساعة على 24، ويسمح هذا التطبيق بسحب استمارة الطلب التي سترفق بالملف المطلوب إيداعه لدى المتعامل. vfs global. كما أعلن البيان من جهة أخرى، عن وضع رزنامة خاصة بالمواعيد تحت تصرف طالبي التأشيرة من الآن، وقصد الحصول على موعد يشترط الاجراء الجديد كذلك التسجيل إلكترونيا على موقع vfs global الذي يمكن الدخول إليه عبر موقع France-visas.، ويتوجب على الطالب دفع حقوق الحصول على الموعد في آجال 72 ساعة لدى إحدى وكالات القرض الشعبي الجزائري أو عن طريق الدفع الالكتروني أو البطاقة البنكية، وبعد إتمام كل هذه الاجراءات سيتنقل طالب التأشيرة إلى مقر vfs global الكائن بالدار البيضاء بالعاصمة لإيداع ملفه كاملا، على أن يمكن طالب التأشيرة من متابعة ملفه عبر الهاتف أو الأنترنت.

ومن جهة أخرى، أعلنت القنصلية العامة لفرنسا بعنابة، أمس، عن تخفيض تكاليف الخدمات التي يقدمها contact TLSبمركز عنابة، وقال بيان إن طلبات الفيزا، سيتم إيداعها بالمركز الجديد، الذي سيتم فتح أبوابه بداية من 2 أفريل المقبل، وأشارت القنصلية الى أن التكاليف ستُخّفض، من 3 ألاف و850 دينار جزائري، إلى 3 ألاف و600 دينار. وحسب بيان القنصلية الفرنسية أيضا، فإن المركز الجديد يقع في حي قاسيو 4، فيلا رقم 4، قريب من المركز القديم لـ tls contact عنابة.