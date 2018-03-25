رفع السرية عن الحسابات البنكية للجزائريين المشبوهين في فرنسا

سيكون بإمكان الدولة الجزائرية الاطلاع على الحسابات البنكية للجزائريين المشبوهين في فرنسا وتتبعها، وتحديد مكانها وتجميدها أو حجزها أو اتخاذ أي تدابير تحفظية أخرى، إضافة إلى تنفيذ قرارات مصادرة واسترداد تلك الأموال، بدخول اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجزائر وفرنسا حيز التنفيذ.

تمنح الاتفاقية للجزائر وفرنسا أوسع التعاون القضائي الممكن في كل الإجراءات المتعلقة بالجرائم التي تكون معاقبتها، وقت تقديم طلب التعاون من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب، وحدد المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أوجه التعاون القضائي في المجال الجزائي في التعرف على عائدات أو وسائل الجريمة وتحديد مكانها وتجميدها وحجزها أو أي تدابير تحفظية أخرى، وتنفيذ قرارات المصادرة واسترداد الأموال، إضافة الى جمع وتسيير وتسليم الأدلة والعقود القضائية كالشهادات والتصريحات والخبرات، تقديم وثائق أصلية أو نسخ مطابقة للأصل عنها ونسخ عن الأحكام والقرارات، وكذا تحديد مكان أو هوية الأشخاص، التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين لأغراض التعاون القضائي، أو أي طلب آخر يعلق بإجراءات جزائية تتماشى وأهداف هذه الاتفاقية مع احترام القواعد الدستورية للطرفين.

في المقابل لا تطبق هذه الاتفاقية على تنفيذ قرارات توقيف أو تسليم المجرمين، تنفيذ، عند الطرف المطلوب منه التعاون، لحكم إدانة صادر في الطرف الطالب، باستثناء ما يتعلق بتنفيذ قرارات المصادرة، تحويل الشخص المدان لغرض تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، إضافة إلى الجرائم ذات الطبيعة العسكرية المحضة.

متابعة الأرصدة البنكية للمشبوهين

تنص المادة 13 من الاتفاقية المتعلقة بطلب معلومات في المجال المصرفي، أنه بناء على طلب الطرف الطالب، يقدم الطرف المطلوب منه في أقرب الآجال، جميع المعلومات المتعلقة بحسابات أياً كانت طبيعتها، يحوزها أو يراقبها، لدى بنك يوجد في إقليمه، شخص طبيعي أو معنوي محل تحقيق جزائي لدى الطرف الطالب، ويضيف ذات المصدر أنه بناء على طلب الطرف الطالب، يقدم الطرف المطلوب منه التعاون، المعلومات المتعلقة بحسابات بنكية محددة والعمليات البنكية المنجزة، خلال فترة معينة، على حساب أو عدة حسابات مذكورة في الطلب، بما فيها المعلومات المتعلقة بأي حساب مصدر أو متلقي.

بناء على طلب الطرف الطالب، يتتبع الطرف المطلوب منه التعاون خلال فترة معينة، العمليات البنكية المنجزة على حساب أو عدة حسابات محددة في الطلب، ويُشعر الطرف الطالب بالنتائج، وتتفق السلطات القضائية للطرف المطلوب منه التعاون والطرف الطالب حول الطرق العملية لهذه المتابعة.

وتقدم المعلومات المشار إليها إلى الطرف الطالب حتى وإن كانت حسابات تحوزها كيانات تعمل في شكل أو لحساب آلية لتسيير ممتلكات مخصصة تكون هوية الأشخاص المؤسسين لها أو المستفيدين منها غير معروفة.

وتنص الاتفاقية أيضا على اتخاذ الطرف المطلوب منه التعاون، التدابير الضرورية لكي لا تقوم البنوك بإخبار الزبون المعني أو الغير، بأنه تم تزويد الطرف الطالب بمعلومات.

السرية البنكية لا تعد حجة لرفض الطلب

نص المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على عدم احتجاج الطرف المطلوب منه التعاون بالسرية البنكية لرفض طلب تعاون.

كما يجوز للطرف المطلوب منه التعاون تأجيل التعاون إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه عرقلة تحقيق أو متابعات جارية في إقليمه. وإذا لم يستجب الطرف المطلوب منه التعاون كليا أو جزئيا لطلب التعاون أو أجل تنفيذه، يعلم الطرف الطالب بذلك كتابة مع تحديد الأسباب.