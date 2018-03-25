امتلاك سكنات «عدل» بالشراكة والعاطلين عن العمل «غير مقصيين»

مكنت وزارة السكن والعمران والمدينة مكتتبي الصيغة السكنية البيع بالايجار «عدل» المسجلين منذ سنة 2013 الذين طرأت تغييرات على مسارهم المهني سواء بالتوقف عن العمل أو انخفاض رواتبهم ما دون 24 ألف دينار، أو ارتفاعها إلى ما فوق 108 ألف دينار من الاستفادة من ذات الصيغة السكنية، ويمكنهم متابعة كل عمليات التسجيل كباقي المكتتبين، كما سمحت الوزارة للمكتتبين المتزوجين والمستفيدين في نفس الصيغة السكنية بامتلاك سكن واحد عن طريق الشراكة.

أكد المدير العام لوكالة تحسن السكن وتطويره المهتمة بشؤون الصيغة السكنية «عدل» سعيد روبة أن كل مكتتب يمتلك قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها 50 مترا مربعا يمكنه الاستفادة من سكن في ذات الصيغة السكنية، وأضاف روبة في تصريح صحفي لإحدى القنوات التلفزيوية أن مصالحه انتهت من التحقيقات الخاصة بمكتتبي سنة 2013 «عدل2» على مستوى كل المصالح.

وأكد روبة أن المكتتبين في الصيغة السكنية البيع بالإيجار الذين طرأت تغييرات على حياتهم المهنية سواء كان بالتوقف عن العمل لظرف ما أو تسجيل انخفاض في الأجر إلى ما دون الأجر الأدنى المحدد من طرف الوكالة للاستفادة من سكنات عدل والمقدر بـ 24 ألف دينار أو ارتفاعه إلى ما فوق الحد الأعلى المحدد من طرف ذات الوكالة بـ108 ألف دينار، فإن المكتتبين المعنيين لن يتم إقصاؤهم من الصيغة السكنية ويمكنهم متابعة كل عمليات التسجيل كباقي المكتتبين، وأضاف المدير العام لوكالة «عدل» أنه تم قبول طعون أصحاب السكنات ذات غرفتين الذين تم إسقاطهم في بداية الأمر من قائمة المستفيدين لتتم إعادة تسجيلهم مجددا، كما سمحت الوزارة للمكتتبين المتزوجين والمستفيدين في نفس الصيغة السكنية بامتلاك سكن واحد عن طريق الشراكة. من جهة أخرى؛ كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية للنواب، عن تنظيم لقاءات خاصة مع المقاولين الذين تم انتقاؤهم لإعادة بعث هذه الورشات عبر 20 ولاية. وفي رده على سؤال أحد النواب حول الإجراءات المتخذة للحد من التماطل الذي تعرفه ورشات «عدل» في بعض الولايات، اعترف الوزير بوجود تأخر في انجاز هذه الورشات على مستوى عشرين ولاية مؤكدا بأن هذه الوضعية دفعت وكالة «عدل» إلى توجيه اعذارات للمقاولين، وأن الإجراءات القانونية اللازمة ستتخذ ضدهم وذلك في إطار استراتيجية وزارة السكن لتدارك التأخر وإعادة بعث كافة الورشات المتوقفة.

من جهة أخرى؛ طمأن وزير السكن كل المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول من مستحقاتهم المالية بأنهم سيتحصلون على سكناتهم في الآجال المحددة سابقا، وبخصوص السكن المدعم،لاحظ الوزير وجود اختلال في العلاقة بين تسديد الدولة لإعاناتها في إطار الصندوق الوطني للسكن، و بين وتيرة انجاز هذه السكنات، وأكد بأن المرسوم التنفيذي الصادر في جانفي 2018 والذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة للدولة من اجل اقتناء سكن ريفي او فردي سيسهم في رفع مستوى الانضباط في مستوى الانجاز.