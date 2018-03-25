نهاية القبضة الحديدية بين مدير الصحة لسكيكدة والجراحين

توشك القبضة الحديدية بين مدير الصحة بولاية سكيكدة محي الدين تبر والأطباء الجراحين بالمؤسسة الاستشفائية عبد الرزاق بوحارة بعاصمة الولاية على النهاية.

استقبل في الأيام القليلة الماضية المسؤول الأول بالولاية ممثلين عن الأطباء الجراحين من اجل البحث عن حلول وسط تخدم جميع الأطراف وعلى رأسها المواطن الذي كان الضحية رقم واحد جراء الأزمة وحرب البيانات والندوات الصحفية، التي نشبت بين الإدارة والطاقم العملياتي الجراحي بالمؤسسة الصحية المذكورة، وتعد هذه المرة الأولى التي يستقبل فيها والي سكيكدة ممثلين عن هذه المؤسسة بعد رفضه استقبالهم المرة الأولى عقب تفجر الأزمة ولجوء مدير الصحة والسكان لعقد ندوة صحفية حول الموضوع في مكتبه، في الوقت الذي استمع فيه رئيس المجلس الشعبي الولائي حسان نوارة وعدد من ممثلي الشعب في المجلسين الشعبيين الوطني والولائي لانشغالات ومخاوف الأطباء الجراحين، وفي الوقت الذي اكتفى فيه بيان مصالح الولاية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بالقول انه تم الاتفاق على العودة للعمل، ذكرت مصار عليمة لجريدة «المحور اليومي» انه تم الاتفاق على تسجيل كافة متطلبات وحاجيات المؤسسة الاستشفائية من اجل التكفل بها من تجهيزات و موارد بشرية، في الوقت الذي لا تزال فيها مساعي فك القبضة الحديدية و كذا التكفل باحتياجات المؤسسة الصحية من العتاد و التجهيزات و حتى الأطقم البشرية الطبية. للإشارة فإن الأزمة بين الإدارة ممثلة في مدير الصحة والسكان محي الدين تبر وطاقم الاطباء الجراحين العاملين بالمؤسسة الاستشفائية عبد الرزاق بوحارة انفجرت عندما طلب مسؤول القطاع من الجراحين تنفيذ التعليمة الوزارية المتعلقة بإجراء العمليات القيصرية للنساء الحوامل، في ظل عدم وجود طبيب مختص في امراض النساء والتوليد بالمستشفى، الامر الذي رفضه الجراحون وترجموا ذلك في احتجاج امام مقر المستشفى والمديرية بدعوى انهم غير محميين قانونا في حال حدوث اي اشكال يتعلق بالام أو الجنين.