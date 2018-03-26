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العثور على جثتين بشاطئي السبيعات وبوزجار بعين تيموشنت

  26 مارس 2018 - 12:04   قرئ 47 مرة   0 تعليق   الوطني
العثور على جثتين بشاطئي السبيعات وبوزجار بعين تيموشنت

 لفظت أمواج البحر مساء اليوم الأحد جثتين مجهولتي الهوية تم العثور عليهما بشاطئي السبيعات و بوزجار بولاية عين تموشنت،  حسبما علم لدى مصالح الدرك الوطني بالولاية.

وقد تم إكتشاف الجثة الأولى وسط المنطقة الصخرية لشاطئ السبيعات ببلدية  أولاد بوجمعة في حين أن الجثة الثانية تم العثور عليها بشاطئ بلدية بوزجار و  كلتاهما من جنس ذكر وجدتا في حالة "جد متقدمة من التعفن"، حسبما أوضحه نفس  المصدر الأمني.

ويرجح أن تكون الجثتين لمرشحين للهجرة غير الشرعية عبر البحر باءت رحلتهم  بالفشل لترمي بهما الأمواج إلى اليابسة مثلما أشير إليه. 

وفيما تم إجلاء الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية  أحمد مدغري بعين تموشنت فتحت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا  لتحديد هويتهما و معرفة الأسباب الحقيقة لوفاتهما حسبما تمت الإشارة  إليه.

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