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الحكومة تخصص 10 ملايير دولار سنويا للتعليم

  26 مارس 2018 - 12:45   قرئ 93 مرة   0 تعليق   الوطني
الحكومة تخصص 10 ملايير دولار سنويا للتعليم

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى لدى افتتاحه لأشغال الندوة الإقليمية رفيعة المستوى حول الاقتصاد الجديد لبلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط و الشباب و  التكنولوجيا و المالية، المنظمة بالتعاون مع البنك العالمي وصندوق النقد  العربي، أن الجزائر تفتخر لكون 11 مليون من أبنائها أي أكثر من ربع عدد  السكان يتوجهون كل صباح الى المدرسة أو الجامعة أو مراكز التكوين المهني

كما أشار الوزير الأول إلى أن سياسة التربية و التكوين هذه التي تعد عمومية  في معظمها، يخصص لها سنويا ما يعادل 10 ملايير دولار سنويا من ميزانية الدولة

و قال أيحيى أن الجزائر استطاعت خفض معدل البطالة من 30 بالمائة سنة 2000 الى أقل من 12 بالمائة حاليا وذلك "بفضل  إنعاش اقتصاد متنوع و برامج لدعم التشغيل لا سيما تلك الموجهة للشباب"

و من بين أهم البرامج ذكر الوزير الأول دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لصالح الشباب الذي مكن منذ سنة 2010 من إنشاء 500 ألف مؤسسة  جديدة في كل المجالات مع استحداث ما يقارب 1.2مليون منصب شغل دائم

 

 

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