ألف جندي يتخرج من مدرسة تكوين المغاوير والتدريب المظلي سنويا

كشف قائد مدرسة تكوين المغاوير والتدريب المظلي الشهيد «دربال مبارك» ببوغار الناحية العسكرية الأولى العقيد عمار عون، أن عدد الجنود الذين يتخرجون سنويا يقارب الألف جندي عسكري وهذا بعد تلقيهم تكوينا نظريا وتطبيقيا يمكنهم من اكتساب مهارات عالية في استعمال السلاح ومجابهة العدو.

أوضح العقيد عون على هامش انطلاق فعاليات أيام إعلامية حول هذه المدرسة العسكرية التي يرتبط اسمها بالقوة والصمود أن نحو 900 جندي متعاقد و220 من الطلبة الرتباء يتخرجون سنويا من هذه المدرسة إلى جانب تكوين وحدات مظليي المغوار وهذا بمعدل سريتين كل أسبوع (السرية تضم نحو 90 فردا). كما تضطلع مهام هذه المدرسة التكوينية بتكوين وحدات مكافحة الإرهاب وهذا حسب برنامج الناحية العسكرية الأولى، إلى جانب تكوين المغاوير للأفراد التابعين لمختلف أسلاك الأمن وقيادة الدرك الوطني وكذا تكوين المغاوير والتدريب على القفز لفائدة الطلبة الضباط العاملين في طور التكوين على مستوى الأكاديمية العسكرية لشرشال ومختلف قيادات القوات الأخرى للجيش الوطني الشعبي. إلى جانب المهام سالفة الذكر تتكفل المدرسة بتكوين مكونين في مختلف التخصصات لفائدة دول شقيقة على غرار مالي والنيجر وتونس وفلسطين، حيث تم تكوين السنة المنصرمة 120 مكون من دولة النيجر فيما يتلقى 20 آخر من تونس و16 من النيجر في الوقت الراهن تكوينا بهذه المدرسة التي ستستقبل قريبا فوجا من دولة فلسطين.