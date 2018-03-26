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بعد البيان الذي وقعه حوالي 50 عالم دين نددوا فيه بفتوى شيخ السلفية

محمد عيسى يتهم فركوس بمحاولة بث الفرقة وتقسيم المجتمع

  26 مارس 2018 - 16:43   قرئ 52 مرة   0 تعليق   الوطني
محمد عيسى يتهم فركوس بمحاولة بث الفرقة وتقسيم المجتمع

ولاة الجمهورية ملزمون بمراقبة المساجد لمنع استغلالها من  السلفيين 

خرج وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، عن صمته وحذا حذو مجموعة من العلماء الذين وقعوا على بيان يندد ببعض الأطراف التي تحاول زرع التفرقة والأفكار الدخيلة والطائفية على المجتمع الجزائري حسبهم، في إشارة إلى فتوى أصدرها زعيم ما يسمى بالتيار السلفي فركوس، التي أخرج فيها الصوفية والأشاعرة وأصحاب البدع والأهواء من أهل السنة. 

يتزامن تصريح وزير الشؤون الدينية مع اللغط الإعلامي الذي صاحب تصريح فركوس، وكذا التجاذب الكبير الذي وقع فيه المجتمع الجزائري خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع بالسلطات العمومية إلى مراسلة ولاة الجمهورية تطلب منهم مراقبة وبسط السيطرة على مؤسسة المسجد خوفا من استغلالها ممن يطلق عليهم بالتيار السلفي، لتمرير أفكارهم التي تعتبرها الحكومة وبعض علماء الدين في الجزائر منافية للمرجعية الوطنية.

وقد انتظر وزير الشؤون الدينية إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الدولي السادس حول التصوف الموسوم بـ  التربية الروحية ودورها في تعزيز السلم ، بغليزان، ليؤكد أن  الدولة ستتولى مواجهة الأفكار النحلية والطائفية التي تحاول تقسيم المجتمع بعيدا عن انتمائه للسنة والجماعة ، وأضاف  مدرسة كان يعتقد أنها تريد أن تنتمي لأسلاف الأمة أعلنت منذ أيام عن فكر إقصائي تختزل من خلاله الانتماء للسنة والجماعة في مجموعتها فقط ،مخرجة أغلب الأمة من دائرة الانتماء للسنة والجماعة ، وتابع أن  الدولة ستتولى مواجهة هذه الأفكار المنحرفة وسيتم تطبيق القانون على أصحابها ولن يتم التغافل عن هذه الممارسات مثلما كان يجري في  السابق حتى لا تتغلغل في عقول أبنائنا وفي مدارسهم ومساجدهم وجامعاتهم وحتى لا تكون سببا من جديد في إراقة دماء الجزائريين ، مردفا أنه  مطلوب من المساجد والزوايا والمدارس القرآنية العمل على تعزيز السلم الذي استقر في الجزائر بعد سنوات من العنف والإرهاب بفضل تضحيات قوات الأمن والمواطنين وبفضل سياسة المصالحة الوطنية التي اعتمدها رئيس الجمهورية عبر ميثاق السلم والمصالحة الوطنية من خلال زرع المحبة والألفة بين أفراد المجتمع ورفض التصنيف والإقصاء كمنهج دخيل على المجتمع الجزائري .

واعتبر المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، أن  دور التربية الروحية في تعزيز السلم ومحاربة العنف والتطرف متواصل منذ فجر الإسلام من خلال رفض الدعوات الأولى للتكفير والإقصاء عند ظهور المعتزلة وظهور منطق تكفير مرتكب صغائر الذنوب وتواصل مع ظهور ظاهرة التشيع وتكفير بقية المجتمع والإساءة إليهم وبينهم صحابة رسول الله وزوجاته ، على حد قوله، مشيرا إلى أن  الجزائريين يفتخرون بالانتماء إلى أهل السنة والجماعة باعتبارهم يتبعون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحافظون على وحدة الأمة الإسلامية بعيدا عن الطائفية والإقصاء منذ 14 قرنا ولا يمكن أن يتحولوا إلى التشيع مثلما يريد البعض .

زين الدين زديغة

 

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