التنسيقية المستقلة للأطباء العامين الجزائريين أعلنت انضمامها

الأطباء الأخصائيون يدخلون في إضراب وطني بداية من اليوم

قررت التنسيقية المستقلة للأطباء العامين الجزائريين الانضمام إلى الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها الأطباء الأخصائيون اليوم بالمؤسسات الاستشفائية على المستوى الوطني، يأتي هذا بعد إعلانهم سابقا عن الدخول في إضراب وطني يدوم مدة يومين على أن يتكرر الشهر القادم .

تسير الأمور نحو التعفن بقطاع الصحة فبعد إضراب الأطباء المقيمين الذي يتجاوز شهره الخامس ومقاطعتهم لامتحانات التخصص لأكثر من أربع مرات بعد التوقيف الذي طال 850 مقيما على مستوى كلية اجراء الامتحان وبعد البيان الأخير الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تحمل فيه المقيمين مسؤولية مقاطعتهم للامتحانات الخاصة بالتخصص والوضعية التي تعيشها المؤسسات الاستشفائية في الفترة الحالية، قرر الأطباء الاخصائيون وعلى نفس الخطى والطريقة التي يسير عليها المضربون بداية من اليوم بالمؤسسات الاستشفائية على المستوى الوطني الدخول في إضراب وطني يدوم يومين على أن يتكرر الشهر القادم، تضامنا مع الأطباء المقيمين الذي رفضوا تحت أي ظرف من الظروف العودة الى المؤسسات الاستشفائية عبر كافة ربوع الوطن بعد جلسات من الحوار واللقاءات التي لم تأت بأية نتيجة من شأنها العمل على تحسين ظروف العمل بالنسبة للمقيمين، ليكون اضراب الأخصائيين بمثابة الوسيلة الوحيدة للتضامن معهم، لمدة يومين من كل شهر، يأتي هذا أيضا من أجل إيصال صوتهم والمطالبة بتحسين وضعية الطبيب بشكل عام أمام الوضعية التي يزاولون فيها نشاطهم، غير بعيد عن ذلك أيضا وفي نفس القطاع قررت أيضا التنسيقية المستقلة للأطباء العامين الجزائريين الانضمام إلى الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها الأطباء الاخصائيون اليوم وعلى مستوى المؤسسات الاستشفائية بكامل التراب الوطني، رافعة جملة من المطالب أيضا من بينها ضمان شروط العمل المناسبة على مستوى المستشفيات وبمختلف مصالح الاستعجالات مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمة.

أمينة صحراوي