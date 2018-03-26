آجال إيداع الملفات تمتد إلى غاية شهر جوان القادم

أونساج تستقبل 700 طلب إعادة جدولة الديون وإلغا ء غرامات التأخير

كشفت المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب سميرة جايدر، أن الوكالة تلقت ما يفوق 700 ملف من طرف أصحاب المؤسسات المصغّرة للاستفادة من إعادة جدولة الديون بالإضافة إلى إلغاء غرامات التأخير.

وأوضحت جايدر على هامش الصالون الوطني للتشغيل سلام 2018 ، أنه تم إيداع ما يفوق 700 ملف، من طرف أصحاب المؤسسات المصغرة على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب للاستفادة من إجراءات إعادة جدولة الديون، أما فيما يخص إلغاء غرامات التأخير، أكدت المتحدثة أن 340 ملف إلغاء غرامات التأخير أودعتهم الوكالة على مستوى البنوك المعنية.

وذكرت ذات المسؤولة، أنه تم اتخاذ إجراءات لمرافقة بعض المقاولين الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة الذين يواجهون صعوبات، مشيرة في ذات السياق أن هذه الملفات تتمثل أساساً في إعادة جدولة آجال تسديد القروض الممنوحة لهم في إطار إنشاء مشاريعهم وإلغاء غرامات التأخير.

وأبرزت المديرة العامة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أن الاستفادة من هذا الإجراء لا يعني مسح الديون، وشددت جايدر، أنّ هذا الإجراء يخص الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة التي تمَ تمويلها قبل شهر مارس سنة 2011، مؤكدة هؤلاء الشباب لم يستفيدوا من التحفيزات والمزايا التي تم اتخاذها بعد هذا التاريخ، علما أنّ آجال إيداع ملفات المقاولين المعنيين بهذا الإجراء تمتد إلى غاية شهر جوان القادم.

بوعلام حمدوش