بلغ مشارف عاصمة الولاية مسجلا 13 حالة غير مؤكدة

مديرية الصحة بسكيكدة تصف الإقبال على التقليح ضد البوحمرون بالضعيف

أطلقت مديرية الصحة والسكان بولاية سكيكدة نداء لمديري المؤسسات التربوية في الطورين الأول والثاني من أجل تمكينهم من القيام بالتلقيح ضد داء الحصبة والحصبة الألمانية على مستواها عقب العودة إلى مقاعد الدراسة.

كشفت ذات المديرية أن الحملة التي أطلقتها بخصوص داء البوحمرون في صفوف التلاميذ خلال العطلة الدراسية الحالية على مستوى وحدات الكشف الصحي المدرسي وكذا المراكز الصحية المنتشرة بالولاية قد فشلت بعدما وصلت نسبتها 20 بالمئة فقط وهي التي تعد حسبها أدنى نسبة على المستوى الوطني، في الوقت الذي تكتسح فيه الحصبة أو البوحمرون جميع أنحاء ولاية سكيكدة، إذ وصلت هذه المرة إلى غاية مشارف عاصمة الولاية، حيث تم تسجيل أزيد من 13 حالة غير مؤكدة، في حين تنتظر النتائج من مخبر باستور بالعاصمة، هذا الذي تم اكتشافه في صفوف التلاميذ لأول مرة بمنطقة بن عزوز الواقعة أقصى شرق الولاية ليتوسع بعدها ويتجه إل غرب الولاية، حيث مناطق كل من عين قشرة وأولاد اعطية ثم وسطها من خلال منطقة سيدي مزغيش قبل أن يتنقل إلى عاصمة الولاية، مسجلا رقما إجمالا لعدد المصابين به بلغ 99 حالة بالولاية تبقى دائما غير مؤكدة.

نداء مديرية الصحة والسكان لمديري المؤسسات التربوية في الطورين الأول والثاني جاء عقب منع السنة الماضية عددا من هؤلاء القيام بالحملة على مستوى المدارس والمتوسطات وغلق الأبواب أمامهم، الأمر الذي دفع بمديرية الصحة إلى التأكيد على ضرورة فتح الأبواب أماهم وتحسيس التلاميذ والأولياء بخطورة الداء من خلال التنسيق بين مختلف المصالح المعنية، سيما في ظل النسبة الضعيفة للإقبال على عملية التلقيح ضد البوحمرون خلال العطلة الجارية، في الوقت الذي أكدت فيه مديرية الصحة على توفر اللقاح المتعلق بداء بوحمرون في مختلف المراكز الصحة وكذا على مستوى وحدات الكشف الصحي المدرسي.

غالية بليزيدية