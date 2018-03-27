حسبلاوي يؤكد أن الوضع الخاص بداء الحصبة متحكم فيه

شريط الاخبار
الأطباء الأخصائيون يدخلون في إضراب وطني بداية من اليوم محمد عيسى يتهم فركوس بمحاولة بث الفرقة وتقسيم المجتمع أسعار الخضر والفواكه تلتهب بسبب عجز في التموين ألف جندي يتخرج من مدرسة تكوين المغاوير والتدريب المظلي سنويا بن زعيم يتحدى ولد عباس ويؤكد أنه ضحية لمواقفه رفع الانسداد عن بلدية آث شافع و4 أخرى لا تزال تعاني بتيزي وزو بن مرادي: "تراجع العجز التجاري إلى 100 مليون دولار" الجزائر تدين استهداف السعودية بالصواريخ من اليمن الكشف عن تاريخ مسابقة الترقية وعدد المناصب المخصصة لها بداية الأسبوع قايد صالح يشدد على أهمية تدريس التاريخ للأجيال لإيصال رسالة الشهداء الجزائر تنتظر فرض أو تعميم تأشيرة العمرة والحج الإلكترونية حرفية تتعرض لسرقة "برانيس عرائس" شاركت بها في صالون الحرفيين سمسار يحتال على صاحب مطعم ويسلبه مركبة بقيمة 220 مليون سنتيم مسير مدرسة خاصة يقاضي شريكه الخبير القضائي بالوشاية الكاذبة مروّجون حاولوا إغراق العاصمة بكمية معتبرة من المخدرات سيدة تحطم سيارة جارها بسبب ركنها يوميا أمام مسكنها بسعيد حمدين العنصر البشري وراء ارتفاع حوادث المرور والتوعية ضرورة للحدّ منها قارورات «سير غاز» لتزويد 50 ألف سائق سيارة أجرة قريبا الإطاحة بعصابة تحترف اختلاس الأموال العمومية نحو توقيع 80 اتفاقية شراكة بين المؤسسات المصغرة ماجــــــــــر فــــــــــي أقــــــــــوى اختبــــــــار مـــــــع «الخضـــــــر» الكنـــــــــــاري يختــــــــــار «حمــــــــــلاوي» لاستقبــــــــــال الكلاسيكــــــــــو العميد يعول على «التاسعة» ولا يهتم بقضية الملعب أويحيى يقرّ بوجود نقائص في مناخ الأعمال وجب استدراكها وزارة الفلاحة تُحمّل الموزعين مسؤولية التلاعب بحليب «الزوالية» سوناطراك توقع عقدين مع شركتين أجنبيتين 329 مشروع استثماري سيوفر 49 ألف منصب شغل عبر بلديات وهران صفحات افتراضية تفضح أسرار البيوت عمان تكرم الفنانة القديرة شافية بودراع مهرجان السينما المتوسطية يسلط الضوء على إبادة الروهينغا اتفاقية لتكوين الشباب في الأرشيف والتوثيق والإرشاد السياحي والضرائب أكاديميون جزائريون بتركيا للتبادل الثقافي بين البلدين فوضى سوق السيارات وحملة المقاطعة تطيح برؤوس من وزارة الصناعة رفع السرية عن الحسابات البنكية للجزائريين المشبوهين في فرنسا زهراء فاسي ترفض الاعتذار وتصر على عنصريتها امتلاك سكنات «عدل» بالشراكة والعاطلين عن العمل «غير مقصيين» إجراءات جديدة لطالبي تأشيرة شنغن من مركز « vfs global» نهاية القبضة الحديدية بين مدير الصحة لسكيكدة والجراحين مرضى يشكون الإهمال ومواعيد مؤجلة إلى إشعار آخر تنسيقية المقيمين تكذّب وزارة التعليم العالي وتصف الممتحنين بالغرباء
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. حسبلاوي يؤكد أن الوضع الخاص بداء الحصبة متحكم فيه

حسبلاوي يؤكد أن الوضع الخاص بداء الحصبة متحكم فيه

  27 مارس 2018 - 11:12   قرئ 17 مرة   0 تعليق   الوطني
حسبلاوي يؤكد أن الوضع الخاص بداء الحصبة متحكم فيه

طمأن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي أمس الاثنين من ميلة بأن الوضع الخاص بداء الحصبة (بوحمرون) متحكم فيه.

وفي كلمته خلال لقاء صحفي بمستشفى الإخوة مغلاوي بعاصمة ولاية ميلة أكد الوزير تسجيل عدد من حالات هذا الداء بولايتي الوادي وورقلة بجنوب البلاد، مشيرا إلى أن الوضع متحكم فيه بعد تحييد المرض الذي يعود بالأساس إلى نقص في التلقيح ضد هذا الداء.وفي هذا السياق أوضح البروفيسور مختار حسبلاوي بأن عمليات التلقيح ضد داء الحصبة جارية حاليا في صفوف الأطفال المعنيين إذ بلغ عدد عمليات التلقيح التي  تم القيام بها خلال الأيام الأخيرة ما يناهز 265 ألف تلقيح.جدير بالذكر أن المدير العام للوقاية وترقية الصحة الدكتور جمال فورار كان قد كشف يوم الخميس المنصرم بالجزائر العاصمة عن إحصاء 4800 حالة إصابة بداء الحصبة عبر 24 ولاية في حين بلغ عدد الوفيات 6 حالات.

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات