المنظمة العالمية للملكية الفكرية ستفتح مكتبا جهويا لها بالجزائر أفريل المقبل

أعلن مدير براءات الاختراع بالمعهد الوطني للملكية الصناعية جمال جديات عن فتح مكتب جهوي يمثل أحد فروع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في الجزائر أواخر أفريل المقبل، فالجزائر ستكون منبرا للملكية الفكرية في أفريقيا الخاص بالدول الفرنكوفونية حيث ستستفيد من عدة دورات تدريبية لمختلف الأجهزة الإدارية والأمنية ولمختلف فعاليات المجتمع المدني.

وأكد جمال جديات هذا الثلاثاء في برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى على حدوث قفزة نوعية في الجزائر سنة 2017 إذ تم تسجيل ما يقارب 150 طلب اختراع منها 30 % من براءة الاختراع ناتجة من مراكز البحث والجامعات.

اختراعات الجزائريين كلها تحصلت على محاضر بحث جيدة

وأشار ضيف الأولى إلى أن اختراعات الجزائريين تميزت بالنوعية في جميع المجالات، وقد تم تقييم براءتهم من قبل معاهد أجنبية وتمت حمايتها، إذ يتقدم ما يفوق أكثر من 12 براءة اختراع كل سنة وتحصلت كلها على محاضر بحث جيدة.

35 ألف علامة مسجلة في الجزائر

وفي المجال الاقتصادي وحسب إحصائيات نهاية سنة 2017 قال جديات توجد 35 ألف علامة مسجلة في الجزائر فالتنافسية هي أساس الملكية الفكرية ، موضحا أن القانون الجزائري في مجال العلامات يلزم أي متعامل اقتصادي قبل أن يطرح منتوجه في السوق الوطنية أن يحمي العلامة وذلك بالتقرب من المعهد الوطني للملكية الصناعية من أجل الأمن القانوني لحماية حقوقه أمام معاهد الملكية الصناعية الدولية.

الجزائر انضمت إلى معظم الاتفاقيات الدولية

كما أكد المتحدث ذاته أن الجزائر تمتلك ترسانة قانونية في مجال حماية حقوق الملكية الصناعية وقد انضمت إلى معظم الاتفاقيات الدولية من خلال اتفاقيات باريس و مدريد و بروتوكول مدريد مؤخرا في حماية العلامات في الأقاليم الأجنبية وفي حماية براءات الاختراع، مشيرا إلى أن الدول الكبرى لها ثقافة حماية براءة الاختراع كالولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وكذا المجموعة الأوروبية إلى ذلك أفاد جمال جديات أن المعهد الوطني للملكية الصناعية ينشر ثقافة البحث في قواعد بيانات الاختراع لأنه في قاعدتي البيانات الأجنبية ومنها التابعة للإتحاد الأوروبي توجد 120 مليون براءة اختراع مسجلة و منشورة وهي تشكل بنكا مهما جدا في نقل التكنولوجيا.