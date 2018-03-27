المنظمة العالمية للملكية الفكرية ستفتح مكتبا جهويا لها بالجزائر أفريل المقبل

شريط الاخبار
الأطباء الأخصائيون يدخلون في إضراب وطني بداية من اليوم محمد عيسى يتهم فركوس بمحاولة بث الفرقة وتقسيم المجتمع أسعار الخضر والفواكه تلتهب بسبب عجز في التموين ألف جندي يتخرج من مدرسة تكوين المغاوير والتدريب المظلي سنويا بن زعيم يتحدى ولد عباس ويؤكد أنه ضحية لمواقفه رفع الانسداد عن بلدية آث شافع و4 أخرى لا تزال تعاني بتيزي وزو بن مرادي: "تراجع العجز التجاري إلى 100 مليون دولار" الجزائر تدين استهداف السعودية بالصواريخ من اليمن الكشف عن تاريخ مسابقة الترقية وعدد المناصب المخصصة لها بداية الأسبوع قايد صالح يشدد على أهمية تدريس التاريخ للأجيال لإيصال رسالة الشهداء الجزائر تنتظر فرض أو تعميم تأشيرة العمرة والحج الإلكترونية حرفية تتعرض لسرقة "برانيس عرائس" شاركت بها في صالون الحرفيين سمسار يحتال على صاحب مطعم ويسلبه مركبة بقيمة 220 مليون سنتيم مسير مدرسة خاصة يقاضي شريكه الخبير القضائي بالوشاية الكاذبة مروّجون حاولوا إغراق العاصمة بكمية معتبرة من المخدرات سيدة تحطم سيارة جارها بسبب ركنها يوميا أمام مسكنها بسعيد حمدين العنصر البشري وراء ارتفاع حوادث المرور والتوعية ضرورة للحدّ منها قارورات «سير غاز» لتزويد 50 ألف سائق سيارة أجرة قريبا الإطاحة بعصابة تحترف اختلاس الأموال العمومية نحو توقيع 80 اتفاقية شراكة بين المؤسسات المصغرة ماجــــــــــر فــــــــــي أقــــــــــوى اختبــــــــار مـــــــع «الخضـــــــر» الكنـــــــــــاري يختــــــــــار «حمــــــــــلاوي» لاستقبــــــــــال الكلاسيكــــــــــو العميد يعول على «التاسعة» ولا يهتم بقضية الملعب أويحيى يقرّ بوجود نقائص في مناخ الأعمال وجب استدراكها وزارة الفلاحة تُحمّل الموزعين مسؤولية التلاعب بحليب «الزوالية» سوناطراك توقع عقدين مع شركتين أجنبيتين 329 مشروع استثماري سيوفر 49 ألف منصب شغل عبر بلديات وهران صفحات افتراضية تفضح أسرار البيوت عمان تكرم الفنانة القديرة شافية بودراع مهرجان السينما المتوسطية يسلط الضوء على إبادة الروهينغا اتفاقية لتكوين الشباب في الأرشيف والتوثيق والإرشاد السياحي والضرائب أكاديميون جزائريون بتركيا للتبادل الثقافي بين البلدين فوضى سوق السيارات وحملة المقاطعة تطيح برؤوس من وزارة الصناعة رفع السرية عن الحسابات البنكية للجزائريين المشبوهين في فرنسا زهراء فاسي ترفض الاعتذار وتصر على عنصريتها امتلاك سكنات «عدل» بالشراكة والعاطلين عن العمل «غير مقصيين» إجراءات جديدة لطالبي تأشيرة شنغن من مركز « vfs global» نهاية القبضة الحديدية بين مدير الصحة لسكيكدة والجراحين مرضى يشكون الإهمال ومواعيد مؤجلة إلى إشعار آخر تنسيقية المقيمين تكذّب وزارة التعليم العالي وتصف الممتحنين بالغرباء
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. المنظمة العالمية للملكية الفكرية ستفتح مكتبا جهويا لها بالجزائر أفريل المقبل

المنظمة العالمية للملكية الفكرية ستفتح مكتبا جهويا لها بالجزائر أفريل المقبل

  27 مارس 2018 - 12:29   قرئ 24 مرة   0 تعليق   الوطني
المنظمة العالمية للملكية الفكرية ستفتح مكتبا جهويا لها بالجزائر أفريل المقبل

أعلن مدير براءات الاختراع بالمعهد الوطني للملكية الصناعية جمال جديات عن فتح مكتب جهوي يمثل أحد فروع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في الجزائر أواخر أفريل المقبل، فالجزائر ستكون منبرا للملكية الفكرية في أفريقيا الخاص بالدول الفرنكوفونية حيث ستستفيد من عدة دورات تدريبية لمختلف الأجهزة الإدارية والأمنية ولمختلف فعاليات المجتمع المدني.

وأكد جمال جديات هذا الثلاثاء في برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى على حدوث قفزة نوعية في الجزائر سنة 2017 إذ تم تسجيل ما يقارب 150 طلب اختراع منها 30 % من براءة الاختراع ناتجة من مراكز البحث والجامعات.

اختراعات الجزائريين كلها تحصلت على محاضر بحث جيدة

وأشار ضيف الأولى إلى أن اختراعات الجزائريين تميزت بالنوعية في جميع المجالات، وقد تم تقييم براءتهم من قبل معاهد أجنبية وتمت حمايتها، إذ يتقدم ما يفوق أكثر من 12 براءة اختراع كل سنة وتحصلت كلها على محاضر بحث جيدة.

35 ألف علامة مسجلة في الجزائر

وفي المجال الاقتصادي وحسب إحصائيات نهاية سنة 2017 قال جديات توجد 35 ألف علامة مسجلة في الجزائر فالتنافسية هي أساس الملكية الفكرية ، موضحا أن القانون الجزائري في مجال العلامات يلزم أي متعامل اقتصادي قبل أن يطرح منتوجه في السوق الوطنية أن يحمي العلامة وذلك بالتقرب من المعهد الوطني للملكية الصناعية من أجل الأمن القانوني لحماية حقوقه أمام معاهد الملكية الصناعية الدولية.

الجزائر انضمت إلى معظم الاتفاقيات الدولية

كما أكد المتحدث ذاته أن الجزائر تمتلك ترسانة قانونية في مجال حماية حقوق الملكية الصناعية وقد انضمت إلى معظم الاتفاقيات الدولية من خلال اتفاقيات باريس و مدريد و بروتوكول مدريد مؤخرا في حماية العلامات في الأقاليم الأجنبية وفي حماية براءات الاختراع، مشيرا إلى أن الدول الكبرى لها ثقافة حماية براءة الاختراع كالولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وكذا المجموعة الأوروبية إلى ذلك أفاد جمال جديات أن المعهد الوطني للملكية الصناعية ينشر ثقافة البحث في قواعد بيانات الاختراع لأنه في قاعدتي البيانات الأجنبية ومنها التابعة للإتحاد الأوروبي توجد 120 مليون براءة اختراع مسجلة و منشورة وهي تشكل بنكا مهما جدا في نقل التكنولوجيا.

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات