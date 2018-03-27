الداخليون والعامون والأخصائيون في مسيرة بمستشفى «مصطفى باشا»

يوسفي «لم نعلن عن أي إضراب والمضربون لا يمثلون النقابة «

خرج 1000 طبيب مقيم، أخصائي، داخلي وعام في مسيرة حاشدة أمس بمستشفى مصطفة باشا الجامعي بالعاصمة في أول يوم لإضراب الأخصائيين، وسط إنزال أمني كبير خوفا من حدوث أي انزلاق مثلما حدث في المسيرة الني نظما المقيمون منذ ثلاثة أشهر، حيث امتدت رقعة الاحتجاجات لتشمل مختلف المؤسسات الاستشفائية على المستوى الوطني.

نفذ العشرات من الأطباء الأخصائيون تهديدهم بالخروج إلى الشارع لمدة يومين من أجل الضغط على الوزارة الوصاية في الساعات القليلة القادمة، من أجل فتح باب الحوار معهم و الاستجابة لمطالبهم المرفوعة، حيث خرج ما يزيد عن 1000 طبيب أخصائي مقيم و عام وكذا داخلي في مسيرة حاشدة داخل أسوار المؤسسة الاستشفائية مصطفى باشا الجامعي، رافعين العديد من الشعارات المنددة بالوضع الحالي لقطاع الصحة والتعفن الذي يحدث على مستواها في وقت اكتفت الوصاية بالمتابعة عن بعد دون التدخل او العمل على برمجة لقاءات لم تكن في المستوى المطلوب تحت مراقبة أعوان الأمتن التي طوقت المكان على مستوى كل المداخل و المخارج خوفا من حدوث أي انزلاق مثلما حدث في المسيرات السابقة للمقيمين الذين خرجوا معهم امس تنديدا بالأوضاع الراهنة، يأتي هذا أيضا في الوقت الذي خرج فيه أيضا العشرات من الاخصائيين على المستوى الوطني بمختلف المؤسسات الاستشفائية تضامنا مع زملائهم بالعاصمة وكذا من أجل الضغط على الوصاية أكثر من خلل شلل هذه المؤسسات لمدة يومين مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمة، و في الوقت الذي خرج فيه الاخصائيون الى الشارع، برأ محمد يوسفي أمس في اتصال بـ «المحور اليومي» رئيس النقابة الوطنية للممارسين الاخصائيين نفسه ونقابته من المضربين باعتبارهم لا يمدون باي صله لها، وأضاف ذات المتحدث أن الحوار مع وزارة الصحة مستمر منذ ما يزيد عن أربع سنوات، مشيرا الى أنه يتم حاليا التحضير لمسابقة خاصة بالأخصائيين درجة ثانية، بعيدا كل البعد عما يدعو اليه بعض الأخصائيين ممن أسماهم بالغرباء عن النقابة.