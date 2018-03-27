بعد قرار إبعاد مسؤولين مكلفين بمتابعة ملف تركيب السيارات بوزارة الصناعة

مجلس وزراي طارئ لدراسة آثار حملة مقاطعة شراء المركبات

استنفرت حملة مقاطعة شراء السيارات والتي حملت شعار "خليها تصدي" السلطات، التي سارعت في بداية الأمر إلى إجراء بعض التغييرات على مستوى الوزارة المكلفة بمتابعة هذا الملف بإبعاد مسؤولين بوزارة الصناعة، غير أن الأمور مازالت على حالها وهو ما استدعى انعقاد مجلس وزاري مشترك يوم الأحد المقبل كأقصى تقدير للتطرق إلى الفوضى التي تشهدها سوق السيارات في الجزائر هذه الأيام، ودراسة التدابير التي يتعين تنفيذها من أجل مواجهة الارتفاع الكبير لأسعار السيارات المركبة محليا.

أسرت مصادر مطلعة لـ "المحور اليومي"، أن الحكومة ستستعد لعقد اجتماع وزاري مشترك يوم الأحد كأقصى تقدير، سيتطرق فيه وزراء الصناعة، التجارة والمالية، إلى فوضى سوق السيارات وكذا تداعيات حملة المقاطعة التي شنها المواطنون على السيارات المركبة محليا بسبب عزوفهم عن شراء سيارات "سامبول" وإعلان مقاطعتهم لها، جراء ارتفاع أسعارها عكس نظيرتها في البلد المجاور الذي تباع فيه هذه السيارة بما يعادل 80 مليون سنتيم جزائري، وهو نفس الأمر بالنسبة لفروعها في رومانيا، تركيا، إيران وحتى في روسيا.

وجاءت حملة المقاطعة التي شنها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي جراء ارتفاع أسعار السيارات في السوق الوطنية خاصة المركبة محليا مقارنة مع دول الجوار أو دول أخرى، ودراسة التدابير التي يتعين تنفيذها من أجل مواجهة الارتفاع الكبير لأسعار السيارات المركبة محليا، بعدما أحدثت الأيام الأولى من حملة المقاطعة خسائر فادحة لأصحاب مصانع تركيب المركبات المحلية وللاقتصاد الوطني، الأمر الذي جعل الحكومة تسارع لاحتواء الوضع، لاسيما أنها تراهن بشكل كبير على الصناعة الميكانيكية من أجل تقوية الاقتصاد الوطني وتنويعه بعد الأزمة المالية الناجمة عن تراجع مداخيل الخزينة العمومية من العملة الصعبة نتيجة تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية، مما جعل الحكومة تسعى إلى تحويل الجزائر خلال السنوات القليلة القادمة إلى قطب صناعي هام لتركيب السيارات، خاصة بعد إعلان عدد من المتعاملين الأجانب عن إقامة شراكة مع مستثمرين جزائريين لإنجاز مصانع التركيب موازاة مع نية الحكومة تقليص فاتورة استيراد السيارات بعدما أنهكت الخزينة العمومية.

واهتمت وسائل إعلام عربية بحملة "خليها تصدي"، حيث طالب بعض مواطني هذه الدول خصوصا في الجارتين تونس والمغرب بالاقتداء بحملة المقاطعة التي شنها الجزائريون ضد الارتفاع الفاحش لأسعار السيارات.

من جانب آخر، انتقد العديد من الخبراء أسعار السيارات المطبقة في السوق الوطنية خاصة المركبة محليا، والتي تعرف ارتفاعا كبيرا مقارنة بالسيارات المستوردة أو أسعار المركبات في الدول المجاورة، أين أبدوا تساؤلهم حول الفائدة من منح الحكومة امتيازات بالجملة للمستثمرين في مجال تركيب السيارات من حيث العقار الصناعي أو الإعفاءات الجمركية للمواد الأولية المستوردة، بالمقابل تعرف أسعار السيارات ارتفاعا كبيرا نتيجة تضخيم أصحاب المصانع لهوامش ربحهم، في حين يستعصي على الجزائريين اقتناء سيارة بالنظر إلى غلاء سعرها وتردي مستواهم المعيشي.

لطفي العقون