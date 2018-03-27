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بدوي ممثلا لرئيس الجمهورية من الجنوب:

سنجعل الصحراء القلب النابض للاقتصاد الوطني

  27 مارس 2018 - 17:03   قرئ 73 مرة   0 تعليق   الوطني
سنجعل الصحراء القلب النابض للاقتصاد الوطني

النفط مازال كافيا لسد حاجياتنا الوطنية وتجسيد المشاريع التنموية 

أمر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بتحقيق حلم سكان الجنوب بجعل الصحراء القلب النابض للاقتصاد الوطني، واعتبر أن الوقت الحالي حاسم للجزائر، بالنظر إلى التحول الاقتصادي الذي تعيشه بلادنا، مشددا على ضرورة بعث الأمل في النفوس والتحرر من ثقافة اليأس وترسيخ عقيدة العمل. 

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، الذي كان ينقل وعود الرئيس لسكان الصحراء بتكليف رسمي من الرئاسة، خلال تدشينه المنشأة الغازية بتيميمون، بولاية أدرار، أمس، إن الرئيس يفرد مكانة خاصة لسكان الصحراء ويرعاهم رعاية خاصة، وأنه يعدهم بتحويلها القلب النابض للاقتصاد الوطني. وتحدث بدوي عن ميلاد ديناميكية تنموية جديدة خدمة للساكنة، مؤكدا أن المشاريع التنموية في الصحراء على الطريق الصحيح، لاسيما ما تقدمه شركة سوناطراك بحسها المواطناتي وتظل الأقرب إلى سكان الجنوب. وأكد ممثل رئيس الجمهورية، أن الجزائر تعيش وقتا حاسما تشهد فيه تحولا اقتصاديا يبعث الأمل في النفوس ويحرر من ثقافة اليأس واكتشاف عقيدة العمل. ونقل بدوي تصورات رئيس الجمهورية بخصوص مستقبل المحروقات في الجزائر، لافتا إلى أنه يطمح إلى توسيع مجال البحث عن ثروات باطنية جديدة لسد حاجيات الاقتصاد الوطني من الطاقة لعقود أخرى مع مواكبة التحول الطاقوي، مشددا على أن الرئيس يحمل رؤية استراتيجية مميزة ترمي إلى دعم القدرات الإنتاجية الوطنية للطاقات التقليدية البترول والغاز من خلال استغلال مكونات الطاقة بولايات جنوبية جديدة خدمة لانطلاقتها التنموية.

وحول المنشأة الغازية التي دشنها وزير الداخلية نيابة عن رئيس الجمهورية، بالولاية المنتدبة تيميمون، والتي هي عبارة عن شراكة بين مجمع سوناطراك بنسبة 51 بالمائة ومجمع توتال الفرنسي بنسبة 37 بالمائة ومجمع سيستا الإسباني بنسبة 11 بالمائة، قال بدوي، إنها تكلل سنوات عديدة من العمل حيث تم توقيع الشراكة سنة 2002، معتبرا أنها مكسب استراتيجي للمنطقة وثمار السياسة المنتهجة المبنية على أساس توسيع مجالات البحث عن ثروات باطنية لسد حاجيات الاقتصاد الوطني في الطاقة لعقود أخرى وكذا المخطط الطاقوي الوطني الشامل كاستراتيجية لتعزيز القدرات الباطنية بما فيها المياه الإقليمية دعما لقدرات إنتاجية جديدة.

 حكيمة ذهبي
 

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