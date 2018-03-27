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بعدما سوّت مشاكلها مع "ايني" و"سايبام" ولد قدور:

سوناطراك تطمح لتبوؤ المرتبة الخامسة عالميا في إنتاج النفط

  27 مارس 2018 - 17:15   قرئ 47 مرة   0 تعليق   الوطني
سوناطراك تطمح لتبوؤ المرتبة الخامسة عالميا في إنتاج النفط

قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، أن الجزائر تطمح لأن تصل الشركة إلى المرتبة الخامسة عالميا، لاسيما بعدما حلت مشاكلها الدولية العالقة. 

وأكد ولد قدور الذي كان ضمن الوفد الحكومي المبعوث من طرف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، خلال تدشين المنشأة الغازية تيميمون، أمس، أن سوناطراك أنهت مشاكلها القضائية التي كانت عالقة مع مجمعات أجنبية على غرار "ايني" و"سايبام" وسوت جميع ديونها وتطمح لتحسين صورتها وتبوؤ مراتب متقدمة دوليا، مضيفا أنها تريد بلوغ المرتبة الخامسة عالميا. ونفى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك أن تكون الشركة العمومية للنفط قد ركزت على إنتاج الغاز وتخلت على النفط، مؤكدا أن هذا الانطباع قد يكون جراء خفض إنتاج النفط تنفيذ لاتفاق منظمة أوبيب، كما أنها ملتزمة بعقود تصدير الغاز التي تربطها بدول أوروبية. وأكد ولد قدور أن الشركة بنت استراتيجية على أساس الاستثمار في كل مجال فيه أموال وأرباح. وكشف المسؤول الأول على رأس المجمع النفطي العمومي، عن إنشاء معهد لتكوين التقنيين في مجال تكرير المحروقات بولاية أدرار، لافتا إلى أن الولاية تتوفر على ستة حقول نفطية تستوجب التقنيين المكونين. مؤكدا أن سوناطراك ستخوض مجال التكرير لا محالة لأنه غير منطقي أن تبقى تصدر المادة الأولية ثم تستوردها مكررة على شكل بنزين ومازوت. وأكد ولد قدور أن الجزائر تمتلك الإمكانيات لتجسيد مشاريع عديدة كما ستسمح لها الشراكة مع الأجانب بإنتاج أكبر لأن الأمر يتطلب أموالا ضخمة، وأعلن أن ولاية تمنراست ستكون مكتفية ذاتية بغازها المنتج محليا.

حكيمة ذ.

 

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