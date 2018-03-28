الحكومة تتعهّد ببرامج تكميلية للولايات المنتدبة الجديدة

وزراء يحذرون من المغالطات ويدعون إلى مساعدة الجيش في حماية الحدود

استنفرت الحكومة سكّان الولايات الجنوبية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، ومواكبة المجهودات التي يبذلها الجيش في حماية الحدود، ودعتهم إلى الثقة في الرئيس بوتفليقة، الذي يعد باستكمال البرامج التنموية عن طريق برامج تكميلية لفتح الطرقات في أقصى الجنوب الرابطة بين المجمعات الغازية والمدن، وتأهيل الولايات المنتدبة الجديدة، مؤكّدة أن من كان يراهن على توقف التنمية بالجنوب الكبير بسبب الأزمة فقد خسر الرهان .

حمل الوفد الحكومي الذي نزل يحمل أمرا من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء، بالولاية المنتدبة الجديدة تيميمون رسائل سياسية واجتماعية واقتصادية لساكنة المناطق الجنوبية للوطن، مشدّدا على الثقة في وعوده التنموية، ردّا على من يتّهمون السلطات بالتخلّي عن الجنوب .

سوناطراك شركة مواطناتية ستفكّ العزلة عن ساكنة الجنوب

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، الذي كان يقود الوفد في لقائه بالمجتمع المدني، في ختام الزيارة، إنه لم يأت اليوم لممارسة السياسة، وأن السياسة الوحيدة التي يعرفها هي السياسة التنموية. وقال بدوي إن الجزائريين عاشوا عشرية من الدمار ولا يريدون تذكّر الصور البشعة، ويطمحون اليوم إلى تنمية أرقى، محذّرا من أصوات التغليط لأن مكاسب المصالحة لا تقيّم بالأموال .

دعا بدوي الساكنة إلى الثقة في تعهّدات الرئيس الذي يريد أن تصبح الولايات المنتدبة الجديدة قائمة بذاتها، مشيرا إلى أنّ المرحلة التقييمية الأولية التي شرعت فيها الحكومة بتثمين موارد الجماعات الإقليمية حتى تسيّر ذاتيا قد أعطت ثمارها مبدئيا، حيث عرفت ميزانية بعض البلديات نقلة من صفر في الخزينة إلى 120 مليون دينار شهريا، مؤكدا أنه قد حان الوقت لتسترجع البلدية أملاكها وأموالها لتستغل لصالح التنمية، مشدّدا على البعد المواطناتي الذي تمتلكه الشركة الوطنية للنفط سوناطراك ، التي قطعت أشواطا هامّة في التنمية، وهي التي قامت بتجسيد الطريق الرابط بين المجمع الغازي تيميمون ودائرة أوقروت، كاشفا أنّها ستقوم بتجسيد طريق آخر يربط بين برج باجي مختار ورقان.

ونقل بدوي تعهّدات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج تكميلية للولايات المنتدبة المستحدثة، خاصة ما تعلق بتوفير الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن الجزائر البلد الوحيد الذي يوفر لمواطنه 99 بالمائة من الطاقة الكهربائية و64 بالمائة من الغاز و11 مصنع لتحلية مياه البحر، مؤكّدا أنّ إعادة إحياء صندوق الجنوب من قبل الحكومة بأمر من الرئيس الذي رفع التجميد عن المدارس والمستشفيات وعدّة قطاعات. من جهته أكد وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان، أن الشغل الشاغل لرئيس الجمهورية هو خدمة المواطن وتأمين الحدود من خلال نظرة استشرافية استباقية، وفكّ العزلة عن السكان من خلال رصد مبلغ مالي يضاهي 200 مليار دينار لتهيئة الطريق الوطني رقم 6 ستقوم بإنجازه شركة سوناطراك .

حكيمة ذهبي