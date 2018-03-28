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تكثيف حملات البحث والتمشيط لمسح آثار بقاياهم

الجيش يحول كازمات الإرهابيين إلى مقابر

  28 مارس 2018 - 20:12   قرئ 48 مرة   0 تعليق   الوطني
الجيش يحول كازمات الإرهابيين إلى مقابر

كثفت وحدات الجيش الوطني الشعبي عمليات البحث والتمشيط بحثا عن المخابئ المهيأة، التي تستعملها بقايا العناصر الإرهابية في التحصن والاختباء هربا من المطاردة عبر مختلف مناطق الوطن، حيث حولت تلك  الكازمات  إلى مقابر للإرهابيين في جبال الشرق والغرب والوسط. 

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي في آخر عمليات البحث والتمشيط في ولاية تيبازة عبر إقليم الناحية العسكرية الأولى، أول أمس، من كشفت وتدمير 12 مخبأ للإرهابيين، عثر بداخلها على معدات تستعمل في صناعة المتفجرات وأغراض أخرى، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، أمس، وتندرج هذه العمليات النوعية للجيش الوطني الشعبي في إطار حملات البحث والتعقب لبقايا الإرهابيين في الناحية العسكرية الثانية وجبال الناحية العسكرية الأولى التي تمتد من جبال الأطلس البليدي مرورا ببومرداس وتيزي وزو والبويرة وبرج بوعريريج، وكذا الجبال والغابات الواقعة في إقليم الناحية العسكرية الخامسة التي تمتد على ولايات جيجل وسكيكدة وباتنة وخنشلة وصولا الى الحدود الجزائرية والتونسية، وامتثالا لأوامر قيادة الجيش التي أكدت في أكثر من مرة على استئصال الإرهاب من على التراب الوطني.

وعادة ما تتضمن  الكازمات  التي تم تدميرها عبر الوطن معدات تفجير وكبسولات لصنع المتفجرات ومواد كيماوية أخرى تدخل في صناعة هذه الأخيرة، الأمر الذي يوحي لتخطيط بقايا الإرهابيين لتنفيذ عمليات عبر استخدام المتفجرات، بالإضافة الى لوحات شمسية لتوليد الطاقة، وثائق ومناشير، أجهزة اتصال لاسلكية، نظارات ميدان وذخيرة، وكذا ألبسة وأفرشة ومواد غذائية وأدوية.

وتعمل مصالح الهندسة العسكرية في هذا الصدد على تفكيك الألغام وتدمير القنابل التقليدية الصنع التي غرستها الجماعات الإرهابية لتحصين مواقعها و كازماتها  ومنع اقتراب أيا كان منها، وهي التي لا تزال لحد الساعة تقضي على الأبرياء من الرعاة وغيرهم في بعض مناطق الوطن.

تكشف حصيلة الجيش الوطني الشعبي للعام 2017 عن حجم الخسائر التي تكبدتها بقايا الجماعات الإرهابية التي تعاني الحصار والشح في التمويل والتجنيد، حيث تم تدمير 423 مخبأً و9 ورشات لصناعة المتفجرات، مع القضاء على 91 إرهابيا وتوقيف 40 آخرين من بينهم 5 نساء. 

زين الدين ز.

 

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