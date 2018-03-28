أعلنت عن عروض مغرية في صالون العمرة والحج بسبب المنافسة

وكالات العمرة تتكفل بدفع رسم الألفي ريال عوض الزبائن

أعلنت وكالات سياحة وأسفار عن عروض مغرية لاستقطاب أكبر عدد من المعتمرين خلال رمضان، لدرجة تعهد بعضها بدفع رسم الألفي ريال سعودي للزبائن المعنيين بها، في ظل المنافسة الكبيرة فيما بينها، وتعدد الاختيارات للجزائريين.

استغلت وكالات سياحة وأسفار معتمدة في العمرة فعاليات الطبعة الثالثة لصالون الحج والعمرة، الذي انطلق أول أمس، بقصر المعارض الصنوبر البحري، للكشف عن عروض مغرية جدا لفائدة زبائنها قصد استقطابهم في ظل المنافسة الشرسة، واتضح من خلال جولة قامت بها المحور اليومي ، أمس، بأروقة الصالون أن بعض الوكالات ستتكفل بدفع رسم الألفي ريال سعودي بالنسبة للجزائريين الذين أدوا هذه الشعيرة مؤخرا، على أن يتم التسجيل لديها خلال هذه الفترة، في حين أعلنت أخرى أنها ستقوم بدفع هذا الرسم الذي يعادل أو يتجاوز الـ 9 ملايين سنتيم، عوض كل معتمر ضمن مجموعة من 6 زبائن، مقابل أخرى روجت لتخفيضات بـ 5 آلاف ومليون سنتيم في حال التسجيل أيام هذا الصالون الذي يدوم لغاية الـ 31 مارس الجاري.

تباينت أسعار عمرة رمضان من وكالة سياحة لأخرى خلال المعرض، وتراوحت في الـ 15 يوما الأولى من رمضان بين 14.9 مليون سنتيم و18.5 مليون سنتيم حسب مكان الإقامة وعدد الأسرة في الغرفة وكذا الخدمات المقدمة، على أن ترتفع خلال النصف الثاني منه لتتجاوز الـ 20 مليون سنتيم، حسب الإقامة أيضا وطبيعة الخدمات ونوع الغرفة، في حين قدر سعر تلك التي يقضي فيها المعتمر 21 يوما بالبقاع المقدسة بـ 20.5 مليون و22.5 و26.7 مليون سنتيم لتصل حتى الـ 30 مليون سنتيم حسب الخدمات المقدمة دائما وقرب مكان الإقامة من الحرم المكي وعدد الأسرة في الغرفة.

وقدر عدد المعتمرين الجزائريين الذين تنقلوا إلى البقاع المقدسة منذ انطلاق الموسم بحوالي 240 ألف، أي بزيادة نسبية مقارنة بالعام الماضي لغاية الـ 31 مارس.

يشار إلى أن الديوان أبقى على اعتمادات حوالي 200 وكالة سياحة وأسفار لحد الآن، إضافة الى أكثر من 40 أخرى تنشط في المجال عن طريق المناولة التي رُخص بها بشروط، بعد إقصاء 5 منها لم تنظم أية رحلة عمرة وتجاوزت الفترة المحددة لذلك، في حين يجرى النظر في إمكانية معاقبة أخرى على خلفية فضيحة تزوير أرقام جوازات سفر زبائنها قصد تمكينهم من التهرب من دفع رسم الألفي ريال سعودي الخاص بمكرري هذا النسك مؤخرا.

زين الدين زديغة