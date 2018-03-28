مناصب المحالين على التقاعد بقطاع التربية شاغرة بداية من أوت

19 أفريــــــل آخــــر أجــــل لإيــــداع ملفــــات حركــــة التنقــــلات

دعت وزارة التربية الوطنية الموظفين المعنيين بحركة التنقلات في قطاع التربية للموسم الدراسي القادم بإيداع ملفاتهم قبل تاريخ 19 أفريل على مستوى مصالح الوزارة، مشيرة إلى أن المناصب المستغلة من طرف الموظفين القابلين للإحالة على التقاعد خلال السنة الجارية سيتم إدراجها تلقائيا ضمن قائمة المناصب الشاغرة، و كذلك المناصب المشغولة من طرف المعنيين بصفة مؤقتة لمدة 03 سنوات، تدرج أيضا ضمن قائمة المناصب الشاغرة نهاية السنة الثالثة.

أمرت وزارة التربية الوطنية مدراء القطاع للولايات بإخطار رؤساء المصالح بمديرية التربية، مدراء الثانويات، المتوسطات ومفتشي التعليم الابتدائي لإدارة المدارس الابتدائية لتبليغ الموظفين المعنيين بالحركة التنقلية للسنة الدراسية 2018/2019 استنادا إلى المنشور الوزاري رقم 05/09/96 المؤرخ في 1996 المتعلق بحركة التنقل السنوية للموظفين الذين مكثوا 03 سنوات في المنصب الحالي، والرّاغبين في المشاركة في حركة التنقل للسنة الدراسية القادمة، بملأ استمارة التصريح بالرغبة و إرفاقها بنسخة من مقرر التعيين في المنصب الحالي وإرسالها إلى مصالح الوزارة عن طريق السلم الوزاري قبل 19 أفريل 2018 كآخر أجل. في ذات السياق، نبّهت الوزارة الموظفين المعنيين بالحركة التنقلية المنتمين للأسلاك التي حددتها الوصاية لا سيما مدراء المدارس الابتدائية، مساعديهم، مستشارو التربية، مشرفو التربية رتبة مشرف التربية، مشرف رئيسي، مساعدو التربية رتبة مساعد التربية، مساعد رئيسي، نواب المقتصدين رتبة نائب مقتصد مسير، نائب مقتصد، إضافة إلى مساعدي المصالح الاقتصادية والملحقون بالمخابر رتبة ملحق بالمخابر وملحق رئيسي للمخابر، وفيما يخص سلك الأساتذة فالمعنيين بالحركة التنقلية تشمل أساتذة التعليم الثانوي، التعليم المتوسط وأساتذة التعليم الأساسي، المدرسة الابتدائية ومعلمو المدرسة الابتدائية أن كل ملف يتم إيداعه بعد الآجال المحددة لا يؤخد بعين الاعتبار، وأشارت الوزارة إلى أن المناصب المشغولة من طرف الموظفين القابلين للإحالة على التقاعد إلى غاية 31 أوت 2018 تدرج تلقائيا ضمن قائمة المناصب الشاغرة بالإضافة إلى المناصب المشغولة من طرف المعنيين بصفة مؤقتة لمدة 03 سنوات تدرج أيضا ضمن قائمة المناصب الشاغرة نهاية السنة الثالثة.

نبيل شعبان