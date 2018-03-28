بعد قرار فرعون بتوظيفهم على مستوى القطاع

1645متربص باتصالات الجزائر يطالبون المدراء بتطبيق قرار الإدماج

تستمر محاولات متربصي اتصالات الجزائر -ومنذ تصريحات وزيرة القطاع هدى فرعون- بضرورة إدماج المتربصين على مستواها وحقهم في التوظيف، وهو الأمر الذي لم يطبق بعد، ما جعلهم ينقلون قضيتهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الضغط على المديريات العامة من أجل توظيفهم، حيث يقدر عددهم على المستوى الوطني بـ 1645 متربص اختلفت مدة تربصهم من 18 شهر الى 36 شهرا

أسسوا صفحات خاصة ومجموعات من أجل المطالبة بحقهم، إنهم متربصي اتصالات الجزائر الذين تجاوز اعتصامهم على مستوى المديرات العامة أكثر من 36 شهرا في التربص على امل التوظيف، لتكون تصريحات وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات الرقمية بمثابة الفرصة الحقيقية لهم من أجل إدماجهم في القطاع والعمل على دخول عالم الشغل من بابه الواسع، غير أن القرار -ولحد الساعة- لم يشمل أي متربص على المستوى الوطني، وهو ما جعلهم يرفعون مطلبهم مجددا عبر العديد من المواقع الاجتماعية وكذا المجموعات من أجل الضغط على المديريات العامة من اجل ضمان مكانهم بالقطاع والتعجيل في تطبيقية باعتبار أن لهم الأولوية في ذلك، متسائلين عن الهدف من وراء هذا التعطيل خاصة إذا تعلق الأمر بقرار من المسؤولة الأولى على رأس القطاع، يأتي هذا أيضا في الوقت الذي تم فيه إحالة عدد كبير من العمال إلى التقاعد و خصوصا أواخر سنة 2016، حيث خرج المئات من العمال إلى التقاعد بعد صدور قرار الحكومة بتوقيف التقاعد النسبي وهو الأمر الذي أدى إلى تسجيل عجز بالقطاع يستوجب يوظف المتربصين في اقرب وقت بالنظر الى خبرتهم بالمجال ، فهل ستستجيب هذه المديريات في القري بالعاجل و يستفيد المتربصون و المقدر عددهم على المستوى الوطني بحوالي من حقهم في الإدماج

أمينة صحراوي