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بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للدم والاتحادية الجزائرية للمتبرعين

دي جي اس ان تطلق الطبعة التاسعة للتبرع بالدم

  28 مارس 2018 - 20:18   قرئ 32 مرة   0 تعليق   الوطني
دي جي اس ان تطلق الطبعة التاسعة للتبرع بالدم

مواصلة للأيام المفتوحة على التبرع بالدم من طرف منتسبي الشرطة، أحيت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم المغاربي للتبرع بالدم، أمس، من مقر مستشفى الأمن الوطني   لي غليسين   من خلال القيام بالمرحلة الأولى من الطبعة التاسعة للحملة الوطنية للتبرع بالدم في أوساط منتسبي الشرطة، وهذا بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للدم والاتحادية الجزائرية للمتبرعين بالدم، التي ستمتد إلى غاية يوم غد عبر كافة مقرات الأمن الوطني المتواجدة عبر التراب الوطني. 

هذه المبادرة ذات الطابع الإنساني منذ انطلاقتها سنة 2010، أصبحت تقليدا حميدا بالمديرية العامة للأمن الوطني وتكريسا لحرص ورؤية عناية  اللواء المدير العام للأمن الوطني الرامية إلى تجسيد قيم التضامن الإنساني وروح التضحية التي تعتبر جوهر عمل المهنة النبيل لرجل الشرطة وتعزيز التعاون الجواري مع مختلف فئات المجتمع، من خلال هذه الحملة تسعى المديرية العامة للأمن الوطني إلى تزويد بنوك الدم بأكبر عدد ممكن من أكياس الدم، ما سيسهم في  إنقاذ أرواح الأشخاص الذين يعانون من الحالات الخطيرة التي تستدعي مدهم  بهذه المادة الحيوية  بمختلف المستشفيات عبر التراب الوطني، حيث عرف اليوم الأول والثاني من العملية توافد كبير للمتبرعين من قوات الشرطة بمختلف رتبهم،  حيث سخرت المديرية العامة للأمن الوطني، لإنجاح هذه المبادرة الإنسانية بالتعاون مع الهيئات المعنية كافة الوسائل البشرية والمادية من أطقم طبية وشبه طبية وسيارات الإسعاف، كما خصصت مراكز لحقن الدم على مستوى مقرات الشرطة مزودة بكل المعدات وفق مقاييس الصحة، حيث تسعى المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة تجاوز رقم 19976 كيس التي تم جمعها السنة الماضية.

م. ا. طوبالي

 

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