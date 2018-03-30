امتحان البكالوريا سيجرى ما بين 20 و 25 جوان

أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أمس بالجزائر العاصمة، ان امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2018 سيجرى في الفترة الممتدة ما بين 20 و 25 جوان القادم.

وأوضحت الوزيرة خلال اشرافها على افتتاح الندوة الوطنية لإطارات التربية بمقر الوزارة، أنه تم الإبقاء على امتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي يوم 23 ماي وشهادة التعليم المتوسط ما بين 28 و 30 ماي 2018.

للتذكير، كانت وزارة التربية الوطنية قد أطلقت استشارة واسعة حول تاريخ إجراء امتحانات البكالوريا، حيث أبدى 71،3 بالمائة من المشاركين فيها رغبتهم في تأجيل دورة 2018 إلى ما بعد شهر رمضان، فيما أعرب 28،7 بالمائة عن رغبتهم في الإبقاء على التواريخ السابقة المحددة من 3 الى 7 جوان.