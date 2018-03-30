الباب مفتوح للقنوات التلفزيونية الخاصة للبث عبر القمر الصناعي "ألكومسات 1"

أعلن وزير الاتصال جمال كعوان يوم الخميس بوهران أن "الباب مفتوح" للقنوات التلفزيونية الخاصة الراغبة في البث عبر القمر الصناعي الجزائري " ألكومسات 1".

وفي هذا الإطار أبرز الوزير في منتدى يومية "الجمهورية" الصادرة بوهران بمناسبة إحياء الذكرى ال 55 لصدور أول عدد لهذه اليومية (لا ريبيببليك سابقا) أن "الباب مفتوح للقنوات الخاصة الراغبة في البت عبر الساتل +ألكومسات 1+ الذي له قدرات هائلة ويعتبر مكسبا للجزائر".

وأشار السيد كعوان ردا عن سؤال صحفي حول بث القنوات التلفزيونية الخاصة عبر هذا القمر الصناعي أن " القنوات التلفزيونية العمومية وأكثر من 50 إذاعة و شريط وكالة الأنباء الجزائرية ستبث عبر هذا الساتل".

وأضاف في نفس السياق أن اختبارات البث المباشر للبرامج التلفزيونية والإذاعية التي جرت منذ يومين عبر هذا القمر الصناعي "كانت ناجحة".

وبخصوص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قال وزير الاتصال أن تنصيبها سيكون "في أقرب الآجال حيث تم الانتهاء من دراسة النصوص المتعلقة بإنشاء هذه الهيئة".

وكان وزير الاتصال جمال كعوان قد قدم خلال هذا المنتدى محاضرة تناولت موضوع " الصحافة الجزائرية في مواجهة تحديات الرقمنة" وذلك بحضور وسائل الإعلام العمومية والخاصة .